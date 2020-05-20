انتقادات اعضای شورای شهر باید دلسوزانه و راهگشا باشد

آبتین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سکوت و موضع ممتنع اعضای شورای شهر راجع مسائل مهم، گفت: با شورایی مواجه هستیم که برخی از اعضا آن، بعد از گذشت سه سال هنوز راجع به بسیاری از موضوعات مهم هیچ موضعی ندارند و سکوت می‌کنند، اعضایی که حاضر نیستند هزینه صراحت بیان و ابراز نظر خود را بپردازند.

امیری، اظهار کرد: هر عضو شورا دیدگاه مستقل خود را دارد و باید پاسخگوی دیدگاه خود باشد؛ در صورت بیان شدن انتقاداتی در شورای شهر ما انتظار داریم آن گفته‌ها دلسوزانه باشد و مطرح شدن این نظر در شورا به منزله نظر جمعی اعضای شورا نیست.

عضو شورای اسلامی شهر با تاکید بر انتقادات صورت گرفته از شهرداری در شورای شهر، تصریح کرد: انتقاد از عملکرد شهرداری حق هر عضو شورا است و ما نیز نسبت به بسیاری از عملکردها انتقاد داریم، اما در اینکه منشأ مشکلات شهری، شهرداری است یا خیر، اختلاف نظرهایی وجود دارد و باید در این خصوص کار کارشناسی صورت گیرد.

امیری افزود: زمان مطرح شدن مشکل باید پاسخ نهاد مقابل نیز شنیده شود و علاوه بر شهردار باید پای سخنان نیروهای اجرایی و حتی پیمانکاران نیز نشست چرا که دور از انتظار نیست پس از شنیدن جوابیه‌ها نقصی را در عملکرد شورای شهر یا دیگر نهادهای مسئول بیابیم.

وی با بیان اینکه فرصت دفاع به نهاد شهرداری داده نشده است، عنوان کرد: در جلسه تشکیل شده، فرصت دفاع به معاونان حوزه‌های مختلف شهرداری داده نشده است و در این شرایط مسؤلیت دفاع بر عهده کمیسیون‌های شورا است که به صورت تخصصی با حوزه‌های مختلف شهرداری ارتباط دارند و در جریان مشکلات و زحمات آنها هستند و آنها باید تشریح کنند که شهرداری چه تلاشی کرده است تا مشکلات حل شود.

این عضو شورای شهر با اشاره به مسئولیت سابق خود در شورای اسلامی شهر، بیان کرد: بنده سال گذشته رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا بوده‌ام و علیرغم انتقاداتی که به برخی نواقص داشتم, شاهد تلاش‌های نهاد شهرداری بوده‌ام و از این عملکرد شهرداری در حوزه تخصصی خودم دفاع می‌کنم.

و حتی در تصمیم گیری های مهم صحن شورا را ترک می‌کنند تا در جلسه رأی گیری حاضر نباشند و بتوانند هر دو طرف مخالف و موافق یک طرح را داشته باشند.

این عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: صراحت بیان و موضع گیری شفاف در تصمیم گیری های شورا حداقل کاری است که یک عضو شورا به عنوان نماینده مردم می‌تواند انجام دهد چیزی که الان ما در این شورا شاهد آن نیستیم.

وی خاطرنشان کرد: در میان اعضا شورا فقط چند نفر هستند که صراحت بیان دارند و سایر اعضا دنباله رو دیگران هستند و در امور مهم سکوت می‌کنند. وقتی که این اعضا در مقام ریاست کمیسیون‌های شورا قرار می‌گیرند، کمیسیون‌های شورا را ضعیف می‌کنند و نتیجه این می‌شود که قدرت بیان دفاع از عملکرد شهرداری یا نقد منطقی آن را ندارند.