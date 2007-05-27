پله های پلکان ترقی تئاتر کرج فرو ریخت

رئیس انجمن نمایش کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : در سال 1380 بیش از 95 گروه تئاتر در کرج فعالیت هنری داشتند که در مسابقات مختلف منطقه ای ، استانی و کشوری شرکت کرده و رتبه های برتر را کسب می کردند اما به دلایل مختلفی این پیشرفت ها متوقف شد .

علیرضا خوش پیک افزود : انجمن نمایش شهرستان کرج به منظور ارتقا سطح کیفی تئاتر و رسیدن به جایگاهی مطلوب ، قصد دارد سمینارها و نشست های تخصصی با موضوعات طنز در نمایش ، ریتم شناسی ، طراحی صحنه و لباس ، پانتومیم ، گریم ، بازیگری تئاتر و ... با حضور هنرمندان برجسته ای همچون علیرضا خمسه برای اعضای انجمن برگزار کند .

وی برپایی همایش های کشوری تئاتر در کرج ، برگزاری دوره های آموزشی بازیگری ، کارگردانی ، نمایش نامه نویسی ، راه اندازی آرشیو فیلم های معتبر جهان ، راه اندازی کتابخانه نمایشی و سایت انجمن نمایش شهرستان کرج را از جمله اقداماتی معرفی کرد که قرار است به زودی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای شهری در این شهرستان انجام شود .

خوش پیک ادامه داد : تا کنون فعالیتی در زمینه بیمه هنرمندان برای تئاتری های کرج انجام نشده است اما امید می رود با پیگیری های مسئولان این امر نیز تحقق پیدا کند .

وی تاکید کرد : تمامی برنامه های انجمن نمایش باهدف حرفه ای کردن تئاتر در این شهرستان انجام خواهد شد تا تئاتر جایگاه واقعی خود را دوباره در کرج پیدا کند .