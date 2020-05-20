۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۲۲

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

محموله میلیاردی «بیسیم دستی» قاچاق در گناوه توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهراز کشف یک محموله ۱۶ میلیارد ریالی «بیسیم دستی» قاچاق در شهرستان گناوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان گناوه با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از دپوی یک محموله بی‌سیم دستی قاچاق در روستای مال قائد توسط یکی از افراد سودجو مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی صحت موضوع، ضمن هماهنگی با مقام قضائی به محل اعزام و در بازرسی از آن مکان ۷۹۲ دستگاه بی‌سیم دستی قاچاق کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه ۱۶ میلیارد ریال برآورد شده است، ادامه داد: در این رابطه یک متهم دستگیر که پس تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.


 

