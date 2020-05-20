محموله میلیاردی «بیسیم دستی» قاچاق در گناوه توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان گناوه با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از دپوی یک محموله بی‌سیم دستی قاچاق در روستای مال قائد توسط یکی از افراد سودجو مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی صحت موضوع، ضمن هماهنگی با مقام قضائی به محل اعزام و در بازرسی از آن مکان ۷۹۲ دستگاه بی‌سیم دستی قاچاق کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه ۱۶ میلیارد ریال برآورد شده است، ادامه داد: در این رابطه یک متهم دستگیر که پس تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.



