مسئولان در اعلام تعرفه هاي واقعي پزشكي تعلل كردند

عضو كميسيون بهداشت ودرمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" تعرفه هاي غير واقعي پزشكي هم مشكلات عديده اي را براي مردم و هم جامعه پزشكي ايجاد كرده است كه به رغم دستور رييس جمهوري تشكيل جلسات تعيين تعرفه هاي پزشكي بسيار با تاخير و تعلل انجام شد، به طوري كه نتوانست به زمان بندي مد نظر رييس جمهور برسد."

دكتر فاطمه خاتمي بازنگري و تغيير در بودجه بندي تصويب شده را بعيد دانست و ادامه داد:" متاسفانه معيارهاي معين كننده تعرفه هاي پزشكي در كشور ما بسيار نامناسب است به طوريكه بسياري از فاكتورها نظير تجربه كاري پزشك، دوره هاي بازآموزي و ... به هيچ عنوان در تعيين تعرفه هاي پزشكي لحاظ نمي شود."

وي با انتقاد از نبود بستر مناسب اجراي تعرفه هاي پزشكي در كشور افزود:" متاسفانه مشكلات اجراي تعرفه هاي پزشكي تنها به در نظر گرفتن بودجه خاص براي اين موضوع ختم نمي شود ، بلكه نظام بيمه اي در كشور بايد از انسجام خاصي برخوردار باشد تا بتوان مصوبات را در بستري مناسب به اجرا گذاشت."

وي ادامه داد:" هدف ما اين نيست كه با واقعي كردن تعرفه هاي پزشكي به بيمار فشار وارد كنيم بلكه بايد با كارآمد كردن بيمه ها اجازه ندهيم كه حدود 60 درصد هزينه هاي درماني از جيب مردم برود."

دكتر خاتمي افزود:" در حال حاضر تنها مي توان به ايجاد تبصره اي خاص در بودجه اميدواريم باشيم و در ضمن در نظر داشته باشيم تا با تصويب بودجه اي كافي براي بيمه نيز امكان اجراي اين مصوبات را تامين كنيم زيرا نبايد مصوباتي را به جامعه تحميل كنيم كه امكان اجراي آن وجود نداشته باشد."

وي با انتقاد از پرداخت دير هنگام بيمه ها نسبت به وجوهات بيمارستانها گفت:" به دليل ناكارآمدي بيمه ها در بسياري موارد بويژه در مورد بيمه خدمات درماني همواره گلايه بيمارستانها بالا مي رود و تا زماني كه اين مسايل در جامعه مرتفع نشود امكان اعمال سياست هاي ديگر در جامعه ميسر نيست."