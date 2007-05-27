روبات «فلزیاب» در خدمت جویندگان طلا !

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات کنترل از راه دور که حاصل ابتکارات جان کورنی در انگلیس است، از قابلیت منحصربفردی نظیر عبور کردن از روی سطوح کروی همچون توپ فوتبال برخوردار است. این روبات همچنین دارای دوربین پیشرفته ای است که موقعیت و نقطه ای را که در حال حرکت به سوی آن است به کنترل کننده نشان می دهد.

کورنی 50 ساله که متخصص در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات کنترل از راه دور زیر آبی در انگلیس است، تاکنون صدها سکه قدیمی و مصنوعات قرون وسطایی را با استفاده از روبات جدید خود از زیر خاک پیدا کرده است.

بر اساس گزارش ویلتشایرتایمز، وی معتقد است روبات جدیدی که ساخته است، در حقیقت ردیاب فلزی رویایی است که آینه ای از آینده ردیاب های فلزی به شمار می رود، هر کسی می تواند از این روبات استفاده کند چون از نوع کنترل از راه دور است.

این اختراع که هزینه ای بالغ بر 2000 پوند برای ساخت آن صرف شده است، طی شش سال ساخته شده و ایده اولیه ساخت آن نیز به داستانی در خصوص مین های زمینی باز می گردد.