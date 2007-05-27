مصادره اموال فلسطینیان؛ شکل جدید یهودی سازی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تشرین، دکتر غازی حسین عضو شورای مطالعات و تحقیقات سوریه طی مقاله ای به بررسی اوضاع فلسطین، قدس و مسجدالاقصی پرداخت و اظهار داشت: اسرائیل به صورت مستقیم به یهودی سازی قدس داد تا با افزایش یهودیان و کاهش ساکنان عرب فعالیتهای خود را عملی کند.

در تنگنا قرار دادن فلسطینیان، تلاش جهت خارج کردن آنها از قدس، سیطره بر اراضی، منازل مسلمانان و امکان مقدس و همجوار مسجدالاقصی، انجام حفاریهایی زیر و بالا و اطراف مسجدالاقصی از فعالیتهای اسرائیل به شمار می روند.

اسرائیل از زمانی که فلسطین را اشغال کرده است سعی در تعرض به مسجدالاقصی داشته و با فعالیتهای مختلفی اعم از حفاری و تعبیه زیرگذر زیر پایه های آن در تلاش برای نصب هیکل موهوم بوده است. این تدابیر در راستای یهودی سازی قدس و فلسطین با تخریب منازل و مصادره سرزمینهای فلسطینیان شکل جدی‌تری به خود گرفته‌اند.

وی در ادامه به ارائه برخی از فعالیتهای اسرائیل از زمان اشغال فلسطین می‌پردازد:

مصادره اموال منقول و غیر منقول فلسطینیان، اسکان کارمندان یهودی به جای کارمندان مسلمان عرب، بستن ادارات، مؤسسات و دادگاههای عرب و ملحق کردن آنها به اسرائیلیها، منحل شدن دادگاه شرعی اسلامی در قدس و ملحق کردن به دادگاه یافا، لغو قوانین اسلامی و تبدیل آن به قوانین اسرائیلی، بستن بانکهای عربی و مصادره اموال آن و ادغام آن با اقتصاد اسرائیل، صدور کارت شناسایی برای شهروندان قدس از سوی وزارت داخلی اسرائیل.

دکتر غازی حسین افزود: حکومت اسرائیل در سال 1967 اعلام کرد که بخش نوار غربی و شرقی قدس یکپارچه خواهند شد و به صورت مستقیم عملیات یهودی سازی در شهر انجام می شود. از این رو بر 30 شهر و روستای فلسطین سیطره یافت تا با وسعت دادن مساحت اراضی آن و با کاهش تعداد فلسطینیان زمینه های اسکان یهودیان در شهر قدس را فراهم کند به گونه ای که بیش از 30 هزار نفر یهودی از سال 1993 تا سال 1998 به قدس پیوستند.

این محقق در ادامه به دیگر فعالیتها و اقدامات اسرائیل در راستای یهودی سازی قدس اشاره کرد و افزود: یهودی سازی شرکتهای مختلف چون شرکت برق قدس، تغییر نام خیابانها و محله ها از نامهای عربی به نامهای یهودی، تخریب بیشتر ساختمانها و مراکز دینی از موقوفات مسلمانان از تدابیر آنها به شمار می روند.

این در حالی است که اشغالگران اسرائیل به منظور اشاعه فعالیتهای یهودی سازی قدس از هر گونه اقدامی استفاده کردند که می‌توان به این فعالیتها اشاره کرد: یهودی سازی مؤسسات آموزشی و فرهنگی عربی، منحل کردن ساختمانهای آموزشی عربی و تبدیل آن به ساختمان آموزشی اسرائیلی؛ بستن کتابخانه های آموزشی و ملحق کردن آن به وزارت اسرائیل، لغو شیوه‌های آموزشی قدیمی و اسلامی و استفاده از شیوه آموزش اسرائیل، استفاده از زبان عبری برای دانش آموزان عرب مانند زبان عربی در مراحل آموزش ابتدایی، جدا کردن همه قاضیان عرب از دادگاه قدس و درخواست از آنها به منظور ملحق شدن به دادگاه اسرائیل و بهره گیری آنها از قانون اسرائیل و ادغام دادگاههای نظامی عربی به دادگاههای اسرائیل .

صهیونیستها بسیاری از مراکز دینی را نیز تخریب و یا منحل کردند که از آنها می توان به این موارد اشاره کرد: انتقال مقر دادگاه عالی اسرائیل به شهر قدس، انتقال وزارت دادگستری اسرائیل به شهر قدس، تعرض به میراث عربی و اسلامی، حفاری و ساخت زیرگذر زیر پایه های مجسدالاقصی و اطراف آن، تخریب تعدادی از آموزشگاهها، مدارس، مساجد، قبرستانها، ساختمانهای مسکونی که در منطقه حفاریها واقع شده بودند چون قبرستان مأمن الله، تلاش برای به آتش کشیدن مسجدالاقصی در سال 1969، سیطره بر موزه آثار فلسطین و تبدیل آن به موزه اسرائیل و انتقال برخی از آثار و دستنوشته های گرانبها از آن به موزه های اسرائیل و همچنین تعرض به کلیساها و مصادره زمینهای مسلمانان و مسیحیان.

اینها بخشهایی از تعرضات اسرائیل در شهر معراج نبی اکرم (ص) بودند تا صهیونیستها بتوانند خرافات، دروغها و اوهام خود را در این سرزمین پیاده کنند و شهر را به صورت واحد یهودی کنند.

آنچه که مهم است گفتگوی صهیونیستها با خاخامهای یهودی است تا با مشورت و رایزنی با آنها زمینه های نصب هیکل موهوم را فراهم کنند و از آن به عنوان دستاویزی برای تحقق اهداف خود بهره مند شوند.