به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به این نکته اشاره کرد که شاهزادگان سعودی برجسته که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند از دست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور به واشنگتن پناه برده‌اند.

در این گزارش آمده است: برخی از این شاهزادگان به دنبال آن هستند که با دولت آمریکا ارتباط برقرار کرده و حمایت این کشور را جلب کنند. این در حالی است که حاکم کنونی عربستان با مشکلات اقتصادی و انتقادات در خصوص نقض حقوق بشر رو به رو است.

در این گزارش نوشته شده است: این شاهزادگان زندانی مطمئن شده‌اند که از طریق درخواست از حاکمان سعودی آزاد نخواهند شد. اقدام غیر عادی شاهزادگان سعودی نشان دهنده اختلافات علنی در خاندان حاکم و شکاف در میان حاکمان سعودی است.

روز جمعه گذشته، یکی از نزدیکان سلمان بن عبدالعزیز بن سلمان آل سعود شاهزاده سعودی در بند زندان‌های این کشور یک توافقنامه با «رابرت استریک» که روابط گسترده‌ای با دولت آمریکا دارد امضا کرد تا بدین وسیله زمینه آزادی شاهزادگان را فراهم کند. نزدیکان این شاهزادگان همچنین به دنبال آزادی آنها از طریق واسطه کردن انگلیس، فرانسه و اتحادیه اروپا هستند.

لازم به ذکر است که بن سلمان ماه‌ها قبل با ایجاد موجی از بازداشت شاهزادگان سعودی، مدعی مبارزه با فساد در این کشور شده بود.