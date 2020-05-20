به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برخی از اقدامات و تمهیدات ستاد زکات استان در خصوص جمع آوری زکات فطریه مردم این استان اظهار داشت: هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۳۰۵ پایگاه ثابت و ۲۵۷ گروه سیار مجهز به دستگاه کارت خوان در سطح استان با همکاری بانیان مساجد و مراکز نیکوکاری برای جمع آوری زکات فطره مردم استان اقدام می‌کنند.

وی افزود: به منظور جذب حداکثری زکات فطریه مردم دیندار استان و کاهش انتقال احتمالی بیماری کرونا در اثر تبادل وجه نقد، ضمن فعال سازی درگاه‌های الکترونیکی، کد دستوری ussd#5*077*8877* و شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۳۷۰ برای این منظور فراهم شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر تصریح کرد: تمهیدات لازم به منظور دریافت فطریه عام، فطریه سادات و کفارات به شکل جداگانه ای پیش بینی شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر عنوان کرد: تا ائمه جمعه و جماعات، فرمانداران و بخشداران نقش مهمی در زمینه تبیین موضوع زکات فطریه دارند و انتظار داریم تمهیدات لازم را برای جمع آوری زکات فطریه در نقاط مختلف این استان فراهم کنند.

لطفی گفت: فقط موسساتی می‌توانند اقدام به جمع آوری زکات فطریه در استان کنند که قبلاً مجوز و کارت مخصوص جمع آوری زکات را از ستاد زکات استان دریافت کرده باشند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر عنوان کرد: از نیروی انتظامی درخواست داریم مانع از فعالیت افرادی شوند که بدون داشتن مجوز از ستاد زکات استان اقدام به جمع آوری زکات فطریه می‌کنند.

وی ادامه داد: جمع آوری کنندگان زکات فطریه باید مبالغ جمع آوری شده را همان روز به حساب دبیرخانه ستاد زکات واریز نمایند.

دبیر ستاد زکات استان بوشهر افزود: بر اساس تمهیدات اندیشیده شده مبالغ زکات فطریه نیز توسط دبیرخانه ستاد زکات بلافاصله برای توزیع در بین نیازمندان در اختیار جمع آوری کنندگان قرار می‌گیرد.

لطفی بیان کرد: با نیازسنجی‌های انجام شده در کمیته امداد، به محض جمع آوری زکات فطریه، با اولویت به بیماران صعب العلاج و فرانشیزهای درمانی، حق استیجاری نیازمندان به مدت سه ماه و خرید وسایل سرمایشی و نیازهای ضروری در همان روز عید به حساب این افراد واریز می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر اظهار داشت: در سال گذشته موفق به دریافت ۵ میلیارد تومان زکات فطریه شدیم که همه این مبلغ در راستای رفع نیاز و مشکلات نیازمندان هزینه شده است.