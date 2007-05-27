استان تهران رتبه اول آمار جرائم در سطح کشور

محمد علی زنجیره ای در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بررسی ها در سال جاری نشان می دهد استانهای تهران ، فارس ، خراسان رضوی ، خوزستان و اصفهان دارای بیشترین جرائم علیه اشخاص و اطفال هستند و این در حالی است که به ترتیب استانهای تهران ، خراسان رضوی ، کرمان، سیستان و بلوچستان و فارس دارای بیشترین جرائم مواد مخدر هستند .

وی تصریح کرد: به ترتیب استانهای تهران ، خراسان رضوی ، همدان ، اصفهان و خوزستان دارای بیشترین جرائم اعتیاد و استانهای تهران ، خراسان رضوی ، خوزستان ، فارس و اصفهان بیشترین جرائم سرقت را دارند .

زنجیره ای خاطر نشان کرد: تهران با جمعیتی بالغ بر 12 میلیون و 150 هزار و 742 نفر دارای 30 هزار و 992 زندانی است و این در حالی است که در جرائم مواد مخدر ، اعتیاد ، سرقت و علیه اشخاص و اطفال در رده بیشترین جرائم قرار دارد .

مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان زندانهای کشور خاطر نشان کرد: بررسی ها نشان می دهد ، پس از استان تهران ، خراسان رضوی با جمعیت بالغ بر 5 میلیون و 202 هزار و 770 نفر و داشتن 19 هزار و 478 زندانی در رده دوم بیشترین جرائم مواد مخدر ، اعتیاد و سرقت قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: استان فارس نیز که در جرائم مواد مخدر، سرقت و علیه اشخاص و اطفال در میان استانهای کشور دارای بیشترین مجرم است با داشتن جمعیتی بالغ بر 4 میلیون و 385 هزار و 869 نفر دارای 9 هزار و 258 نفر زندانی است.