نگاه صدا و سیما به مقوله مستندسازی تغییر کرده است

سیدحسین صافی درباره فعالیت‌های اخیرش در عرصه مستندسازی به خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر نویسندگی، تهیه‌کنندگی، کارگردانی و تصویربرداری دو مستند را برای مرکز بوشهر بر عهده دارم؛‌ "گیاهان منطقه خشک" مستندی 30 دقیقه‌ای با محوریت گیاهان مناطق بسیار خشک در استان‌های بوشهر، هرمزگان، یزد، سمنان و مرکزی تصویربرداری می‌شود و "مانگورئوهای بوشهر" در چهار قسمت 30 دقیقه ای با محوریت این نوع گیاهان مراحل تصویربرداری را سپری می‌کند."

وی ارزیابی خود را از وضعیت تولید مستند در صدا و سیما اینگونه بیان کرد: "در سال‌های اخیر برنامه‌سازان و مسئولان صدا و سیما توجه خوبی به ساخت مستند داشته‌اند، حتی سایر وزارتخانه‌ها و نهادها به ویژه وزارت ارشاد نگاه خوبی به مستند داشته اند و جشنواره‌های متفاوتی در این باره برگزار شده که نشان می دهد در مستندسازی فرهنگ‌سازی می‌شود."

صافی درباره اینکه آیا امکانات لازم برای تهیه مستند در اختیار برنامه‌سازان قرار می‌گیرد، گفت: "ما به لحاظ امکانات فقیر هستیم، چرا که ساخت مستندهایی درباره حیات وحش نیازمند وسائل مخصوص است. من 10 سال است به کار مستندسازی مشغولم، اما با توجه به امکانات کمی که داریم با مشقت زیادی مستند می‌سازم. تهیه مستند درباره حیات وحش نیازمند دوربین‌های کوچک، اما با کیفیت بالاست، ولی هنوز صدا و سیما امکانات لازم را در این زمینه فراهم نکرده است."

این مستندساز در ادامه خاطرنشان کرد: "صدا و سیما برای تهیه مستند باید دنبال جذب بازارهای خارجی باشد، چرا که وقتی سرمایه‌ای که برنامه‌ساز برای تهیه مستند می‌گذارد، برگشت نداشته باشد بعد از دو بار کار کردن منصرف می‌شود. اگر صدا و سیما دنبال بازارهای خارجی باشد، می‌تواند هزینه‌های مستند را تامین کند. در حال حاضر شبکه‌های مستند در سراسر دنیا این کار را انجام می‌دهند، حتی بسیاری از مستندهای خود را پیش فروش می‌کنند."

وی درباره زمان پخش مستندها از شبکه‌های مختلف سیما گفت: "در یک سال اخیر ساعات مناسبی برای پخش مستندها اختصاص یافته است. در گذشته معمولاً مستندها در ساعت مرده پخش می‌شد، به همین دلیل بینندگان زیادی نداشت، اما در حال حاضر اوضاع خیلی بهتر شده است."