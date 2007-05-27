محمدرضا آشتیانی عصر شنبه در آستانه آغاز چهارمین سال فعالیت مجلس هفتم در نشستی خبری مهمترین وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای امور دانست و افزود : نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی همواره در تلاش بودهاند تا خواستهها ونیازهای مردم قم را پیگیری و رفع نمایند.
وی در ادامه پیگیری پروژه انتقال آب از سرشاخههای دز به قم، پیگیری انجام پروژههای حرم تا حرم و عمار یاسر و پیگیری وضعیت اقدامات انجام شده برای راهاندازی بیمارستانهای شهید بهشتی و فرقانی را از جمله اقدامات نمایندگان مردم در خانه ملت عنوان کرد.
آشتیانی به تخصیص 44 میلیارد تومان بودجه از سوی مجلس برای تامین زیر ساختهای مذهبی در قم اشاره کرد و خاطرنشان کرد : 3 میلیارد تومان از این بودجه برای تملک املاک واقع در طرح توسعه ضلع شرقی حرم اختصاص یافت و 41 میلیارد تومان نیز برای فراهم کردن نیازهای گردشگران مذهبی تخصیص داده خواهد شد.
وی تاکید کرد : برای هزینه کردن این اعتبار کمیتهای تشکیل شده تا برنامهریزیهای لازم را در این خصوص داشته باشد و اولویت با احداث هتلها ، توسعه و تعریض خیابانهای منتهی شامل حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران و... است .
نماینده مردم در مجلس در ادامه درباره عدم پیشرفت طرحها و پروژههای شهری اظهار کرد : عدهای از افراد و مالکان به دلیل منافع شخصی و عدم تعامل با دستگاههای ذیربط حاضر به فروش املاک خود، حتی به چند برابر قیمت واقعی آن، نیستند و به همین دلیل پروژههای عمرانی در موعد مقرر به مرحله بهرهبرداری نمیرسند.
وی تاکید کرد: خوشبختانه با تعامل به وجود آمده با دستگاه قضایی این نقیصه نیز به زودی برطرف خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر : نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت : متاسفانه عدهای به خاطر منافع شخصی مانع پیشرفتهای عمرانی شهری میشوند.
محمدرضا آشتیانی عصر شنبه در آستانه آغاز چهارمین سال فعالیت مجلس هفتم در نشستی خبری مهمترین وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای امور دانست و افزود : نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی همواره در تلاش بودهاند تا خواستهها ونیازهای مردم قم را پیگیری و رفع نمایند.
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