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۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۰۰

معاون ضرغامی در جمع خبرنگاران:

بی‌طرفی و چند صدایی رویکرد رسانه ملی در انتخابات است

معاون پارلمانی و امور استانهای صدا و سیما تاکید کرد: رسانه ملی در انتخابات سیاست چند صدایی و بی طرفی کامل را مد نظر خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی دارایی، معاون پارلمانی و امور استانهای صدا وسیما در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران با تشریح سیاست های صدا وسیما در انتخابات مجلس هشتم اظهار داشت: ما درانتخابات علاوه بر رعایت بی طرفی و اعتقاد به چند صدایی به رهنمودهای مقام معظم رهبری نسبت به برگزاری یک انتخابات سالم توجه خواهیم داشت.

وی دعوت و فراخوان از مردم برای حضور گسترده در انتخابات را یکی دیگر از سیاست های صدا و سیما انتخابات مجلس هشتم ذکر کرد و گفت: اطلاع رسانی و تبیین آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات بیش از دیگر سیاست های صدا و سیما است.

معاون پارلمانی صدا و سیما با بیان اینکه ستادهای انتخاباتی صدا وسیما در کلیه استانها با مسئولیت مدیر کل آن استان تشکیل شده خاطر نشان کرد: ظرفیت های خوبی در رسانه ملی به ویژه در استانها وجود دارد که از همه آنها در انتخابات آینده استفاده خواهد شد.

دارابی همچنین از تشکیل ستادهای پیگیری اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در مراکز استان های صدا وسیما خبر داد و گفت: اصل و بنیاد کار اطلاع رسانی، پرسشگری و مطالبه است و در صددیم تا مشخص شود که دستگاه های اجرایی به ویژه دولت در این خصوص چه اقداماتی انجام داده اند.

کد مطلب 493041

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