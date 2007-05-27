صنعت گردشگری می تواند بالاترین میزان اشتغالزایی را داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، در همایش نقش گردشگری در کارآفرینی و تاثیر آن بر توسعه مناطق محروم افزود: سازمان جهانی جهانگردی (wto) نیز جهانگردی را ابزاری برای اشتغال زایی، محرومیت زایی و هماهنگی اجتماعی معرفی کرده است.

دکتر محمد شریف ملک زاده ضمن تبیین نقش رشد و توسعه فرهنگ گردشگری و فراهم کردن امکانات و زیرساخت های توسعه گردشگری در جهت رفع محرومیت و کارآفرینی، موضوع اشتغال را یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه برنامه ریزان در همه کشورها و از فاکتورهای مهم ارزیابی توسعه یا عدم توسعه کشورها عنوان نمود و بر عزم و برنامه ریزی دولت نهم در این حوزه تاکید کرد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری افزود: در سالهای گذشته سیستم اشتغال در کشور از نظام اشتغال زایی ناکارآمد دولتی به سمت اشتغال زایی بر پایه بخش تعاونی و خصوصی در حال حرکت است.

وی، وجود امکانات و پتانسیل بالقوه و خدادادی را از مواهب مناطق محروم عنوان نمود و افزود: باید با برنامه ریزی و توسعه زیرساخت های گردشگری در این مناطق در راستای اشتغال زایی و محرومیت زدایی حرکت کنیم.

ملک زاده افزود: دولت هر آن چه در صنعت گردشگری و میراث فرهنگی سرمایه گذاری و بسترسازی کند به همان میزان و در حجمی بیشتر منفعت عمومی را افزایش می دهد.

وی توسعه هنرهای صناعی در زادگاه آن یعنی روستاها و مناطق محروم، برنامه ریزی برای کاهش فصلی بودن مقاصد گردشگری و اختصاص فرصت های شغلی به نیروهای محلی، راه اندازی بانک اطلاعات جامع کارآفرینی و گردشگر، در اختیار نهادن تسهیلات لازم جهت ساخت زیرساخت های گردشگری مناطق محروم، حمایت از سرمایه گذاران بومی و محلی و تلاش در جهت رفع موانع موجود توسعه گردشگری مناطق محروم، در کنار استخراج مسیرهای جدید گردشگری، ایجاد سایت جاذبه های گردشگری استانها، بهره برداری از مجتمع های اقامتی و رفاهی توسط بخش خصوصی وارائه پکیج سفرهای ارزان قیمت را از راه کارها و برنامه های در دست اقدام معاونت گردشگری در خصوص کارآفرینی و توسعه گردشگری مناطق محروم عنوان کرد.