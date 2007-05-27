به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، بر اساس یکی دیگر از مواد طرح نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که در ادامه جلسه علنی امروز تصویب شد، برای احتساب سوابق تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه ها مانند تعیین پایه های تحصیلی، دروس و میزان تاثیر هر یک از آنها ومیزان تاثیر سوابق پرورش و مهارتی یک کارگروه خاص تشکیل می شود.

اعضای کارگروه مذکور شامل وزیر یا یکی از معاونان وزارت علوم، وزیر یا یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش، وزیر بهداشت یا یکی از معاونان، رئیس یا یکی از معاونان دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور می شود.

همچنین بر اساس تبصره یک این ماده در صورتی که داوطلب فاقد سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی مطابق این قانون باشد تعیین نحوه انطباق این سوابق برای پذیرش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به عهده کارگروه مورد نظر است.

بر اساس این مصوبه ضوابط ونحوه بهبود و ارتقاء سوابق تحصیلی برای داوطلبانی که علاقه مند به جبران سوابق تحصیلی خود هستند نیز بر عهده کارگروه مربوط احتساب سوابق تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه هاست.

بر این اساس در رشته هایی مانند هنر وتربیت بدنی که نیازمند سنجش و مهارت خاص است دانشگاه ها علاوه بر اعمال سوابق تحصیلی و پرورش و مهارتی مجاز به برگزاری امتحانات عملی و استعداد سنجی با تایید کارگروه مذکور است.

یکی دیگر از مواد طرح پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی کشور تاکید می کند در شیوه پذیرش دانشجو امتیازات و سهمیه ها از قبیل سهمیه مناطق، رزمندگان، شاهد، خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان که تا کنون به تصویب مراجع ذیربط نرسیده یا می رسد کماکان به قوت خود باقی است.

بر اساس آخرین ماده طرح مذکور داوطلبانی که بر اساس قانون جدید در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند بر اساس ضوابط پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می شوند.