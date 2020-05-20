شورای حل اختلاف ویژه اصناف در یزد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگا رمهر، رئیس کل دادگستری استان یزد، عصر امروز در مراسم افتتاح شورایحل اختلاف ویژه اصناف یزد اظهار داشت: پیگیری حل و فصل دعاوی در شورای حل اختلاف علاوه بر کاهش هزینه‌ها، سرعت بالا و رعایت حرمت افراد، در فضایی صمیمی با توافق طرفین صورت می‌گیرد.

غلامعلی دهشیری افزود: نشست‌های مسالمت آمیز در سایه حل و فصل اختلافات در شورای حل اختلاف ضمن تشخیص حکم واقعی، احساسات و عواطف جریجه دار شده ارباب رجوع نیز التیام می‌یابد و کدورت‌ها و شکافهای بین دو طرف حل می‌شود.

وی از تعداد بالای ورودی پرونده به عنوان یکی از چالش‌های جدی پیش روی دستگاه قضا یاد کرد و اظهار داشت: با توجه به بحران کرونا باید پیش بینی این افزایش را داشته باشیم و این حجم از ورودی علاوه بر پرونده‌های مسن دستگاه قضائی است.

دهشیری ادامه داد: با تلاشی که توسط قضات و پرسنل دادگستری استان یزد صورت گرفت در سال گذشته حدود ۱۱ هزار پرونده مسن کم شد و قضات با فراغت بال بیشتری در امر قضاوت در پرونده‌های سنگین خدمت خواهند کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: ارتباط مؤثر و استفاده از مشارکت مردم برای حل اختلافات و منازعات یکی از راهکارهای بسیار خوب دستگاه قضائی است لذا در ابتدا از حوزه صنعت و معدن و امروز در قسمت اصناف شوراهای حل اختلاف آغاز به کار می‌کند تا از مراجعه افراد به سیستم قضائی و اطاله دادرسی و تحمیل هزینه برآنان اجتناب شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر مدیران دستگاه قضائی استان عمدتاً جوان هستند و دوران اینکه پشت میز بنشینیم تا مردم به ما مراجعه کنند، گذشته است و خود ما در سطح جامعه آمدیم و با روحیه مردمی، فسادستیزی و انقلابی به مردم خدمت خواهیم کرد تا از رفت و آمد و اتلاف وقت و هزینه مردم با استفاده از مشارکت مردمی و پتانسیل شورای حل اختلاف کاهش دهیم.

دهشیری افزود: با توجه به اینکه شورای حل اختلاف ویژه اصناف در مرکز استان یزد راه اندازی می‌شود، پرونده‌هایی که در ارتباط با اصناف باشد.