ایجاد فضای رقابتی بدون تعامل با اقتصاد جهانی بی معناست

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی کشورمان که درجمع فعالان صنعت و کارآفرینان استان اصفهان در محل اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن این استان سخن می گفت، با بیان مطلب فوق افزود: در کشورمان منابع اولیه و استعدادهای بسیاری وجود دارد به‌طوری که در تولید 66 محصول کشاورزی رتبه اول تا دهم دنیا و در بسیاری از معادن کانی و سنگ های تزئینی و نفت و گاز مجموعا رتبه دوم جهان را داریم .

وی با اشاره به نیروی انسانی جوان کشور، از آنها به عنوان سرمایه ملی و نیروهای با نشاط، تحصیلکرده و علاقمندان به ارزش‌های انقلابی یاد کرد و گفت: با بهره گیری از این استعدادها در کشور باید بهره وری را بالا برد و جهش اقتصادی را در کشور ایجاد کرد.

وی افزود: سیاست های کلی اصل 44 بر این امر تاکید دارد که اهداف عالیه اقتصاد را تدوین کنیم و توسعه اقتصادی کشور را متناسب با شرایط تنظیم نماییم .

وزیر بازرگانی تصریح کرد: با نگاه به گذشته لزوم تحول اقتصادی در کشور ضروری به نظر می رسد. وی با بیان این که باید تعامل اصولی بین بخش های دولتی و غیر دولتی ایجاد شود، گفت: با تعامل و با داشتن برنامه مناسب و جامع و یکپارچه می توان تحول اقتصادی را انتظار داشت.

وزیر بازرگانی با اشاره بر لزوم ایجاد فضای رقابتی در کشور، گفت: برای ایجاد این فضا باید تلاش کرد چرا که این امر زیربنای جهش اقتصادی است که به دنبال آن هستیم .

وی با بیان این که امروز بدون تعامل با اقتصاد جهانی نمی توان فضای رقابتی ایجاد کرد، گفت: نکته دیگری که در اصل 44 به آن پرداخته شده تعامل منطقی با اقتصاد جهانی است و در این راستا باید تلاش نماییم و در فضای بین المللی رقابت کنیم که این یک وظیفه همگانی است.

وزیر بازرگانی در ادامه اظهار داشت: باید ظرفیت های خالی را به سمت بازارهای خارجی هدایت کنیم که این امر با یک برنامه‌ریزی و تعامل خوب و سازنده در اقتصاد کشور بین بخش های دولتی و غیر دولتی اتفاق خواهد افتاد.