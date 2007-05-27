اردوهای هجرت بسیج احساس بیهودگی جوانان را از بین می برد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاجر تحریری با اشاره به اینکه نیروی جوانی سرشار از توان و خلاقیت است افزود: باید با به کارگیری جوانان در اردوهای هجرت بسیج سازندگی، علاوه بر کاهش هزینه ها، زمینه را برای ایجاد فرصت های شغلی آنان فراهم سازیم تا آنان احساس بیهودگی نکنند.

وی اردوهای هجرت بسیج سازندگی را بهترین فرصت برای شناسایی و توانمندی های جوانان عنوان کرد و گفت: حس خودباوری و خلاقیت جوانان با فعالیت در عرصه های مختلف عمرانی، بهداشتی، آموزشی و محرومیت زدایی تقویت می شود.

تحریری بر لزوم آگاهی نمایندگان مجلس نسبت به فعالیت و روند اجرای طرحهای مختلف بسیج سازندگی تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی دقیق از طریق بروشور، خبرنامه و کتاب، می تواند نمایندگان را در تصمیم گیری ها کمک کند.

نماینده مردم رشت در مجلس، ارزیابی عملکرد اردوهای هجرت بسیج سازندگی در یکسال گذشته را موفقیت آمیز خواند و گفت: با تعامل مجلس و دستگاههای دولتی می توان سطح کمی و کیفی این اردوها را بالا برد و در این راستا مجلس در حد توان خود از طرح های بسیج سازندگی حمایت می کند.