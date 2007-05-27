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۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۳۹

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شبیه سازی لحظه پرواز شاتل برای جذب توریست فضایی

شبیه سازی لحظه پرواز شاتل برای جذب توریست فضایی

آژانس فضایی آمریکا اعلام کرد که به منظور جذب توریست فضایی احساس لحظه پرتاپ شاتل به فضا را شبیه سازی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا شبیه سازی لحظه پرتاپ  شاتل را از روز گذشته در مرکز فضایی کندی در پایگاه کیپ کارناوال فلوریدا آغاز کرد. این نمایش با حضور بازدیدکنندگان عادی با هدف جذب توریست فضایی در این مرکز انجام شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایتالیا، در این شیبه سازی، شرکت کننده کاملا می تواند احساسی را که ستاره شناسان در لحظه پرتاب موشک حامل شاتل تجربه می کنند، درک کند.

در حال حاضر جذب توریست فضایی با هزینه 60 میلیون دلار انجام می شود و به منظور تامین امنیت توریست ها، همیشه گروهی از فضانوردان کنترل شاتل و برنامه های آن را به عهده می گیرند.

کد مطلب 493113

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