به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید ملکی بامداد پنجشنبه در ویژه برنامه «شب های همدلی» که به همت قرارگاه جهادی هیئت فاطمیون قم در مدرسه علمیه معصومیه برگزار و از طریق رسانه‌ها پخش شد، درباره ایمان به قرآن اظهار داشت: در اصل یکی از موارد ایمان، ایمان به قرآن است؛ مؤمن کسی است که قرآن را کلام و سخنرانی خدا درباره انسان و تعالی آن دانسته و پیامبر اسلام (ص) را پیام آور وحی می‌داند.

وی با بیان اینکه قرآن تنها کتاب آسمانی است که در آن تحریف لفظی اتفاق نیفتاده، گفت: مؤمن کسی است که قرآن را برنامه زندگی انسان از تولد تا قیامت می‌داند.

معاون تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه در محضر قرآن بودن را راه رسیدن به سعادت دانست و تصریح کرد: مؤمن می‌داند که برای رسیدن به سعادت، تعالی و تکامل باید در محضر قرآن باشد و بدون مبیّنان قرآن امکان ندارد که راه تعالی و تقرب را پیش بگیرد.

وی با بیان اینکه قرآن سبک زندگی انسان را ترسیم می‌کند، افزود: اولین روضه درباره قرآن را پیامبر (ص) خواند و فرمود ای خدا من نسبت به امتم گله می‌کنم چرا که اینها قرآن را در مهجوریت قرار دادند؛ برای زبان انگلیسی و زبان دوم فرزندانمان فکر می‌کنیم که کار خیلی خوبی هم است اما مهم‌ترین و اولویت دار ترین زبان، زبان دین و قرآنی است که سبک زندگی انسان را ترسیم می‌کند.

حجت الاسلام ملکی اظهار داشت: انسانی که تحت تربیت قرآن قرار می‌گیرد، نتیجه اش انسانی مثل سلمان، ابوذر، شهید همدانی، شهید همت، شهید باقری، امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی می‌شود و این افراد سر سفره قرآن با تبیین اهل بیت (ع) بزرگ شدند.

وی با اشاره به فرمایشی از امیرمؤمنین (ع) در نهج البلاغه گفت: همانطور که بشر می‌داند که بدون اکسیژن امکان زندگی کردن نیست، به همین اندازه باید بداند که اگر با قرآن نباشد، از بین می‌رود؛ حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می‌فرماید مردم خوابند وقتی که سرشان به سنگ لحد خورد، تازه بیدار می‌شوند که چه برنامه زیبایی در قرآن وجود داشت.

معاون تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه با بیان اینکه ابزار انحراف روز به روز در حال افزایش است، تصریح کرد: هر چه زمان می‌گذرد، ضرورت بازگشت به قرآن بیشتر می‌شود.

وی بر ضرورت ترغیب فرزندان به تحصیل در حوزه‌های علمیه از سوی خانواده‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: خانواده‌هایی که جوان توانمندی دارند، فرزند خود را برای تبیین، دفاع و ترویج دین به حوزه‌های علمیه هدایت کنند و به جوانان عرض می‌کنم که ارتباط خود را با امام زمان (عج) تقویت و خالص کنید تا آن حضرت شما را هدایت کند.