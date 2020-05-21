حجت الاسلام روح الله سلیمانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ماه مبارک رمضان خصوصیات بسیاری دارد که یکی از بارزترین این خصوصیات رسیدگی به محرومان جامعه است، و امسال با وجود وضعیت حاکم بر جامعه و شیوع بیماری کرونا بسیاری از مشاغل از نظر اقتصادی دچار مشکل شده اند.

وی افزود: در راستای لبیک گفتن به فرامین رهبر معظم انقلاب مبنی بر کمک به نیازمندان با ترویج روحیه انفاق و بخشش نوع دوستی و مساوات بین زائران، مجاوران و محرومان در مرحله دوم اقدام به توزیع ۱۵ هزار بسته ارزاق با مشارکت مراکز افق امامزادگان، اصحاب وقف، هیات امنای اماکن مذهبی و خیرین در سطح استان کرده ایم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان اضافه کرد: همچنین از اول ماه رمضان تعداد ۴۲ هزار قرص نان در بین افراد آبرومند و آسیب دیده توزیع شد.

سلیمانی فرد تصریح کرد: در این طرح در چندین نانوایی که درمحله ها و روستای های مجاور در سطح استان از محل موقوفات، خیران و بقاع متبرکه، نان مورد نیاز را در بین افراد آسیب پذیر و مناطق کم برخوردار توزیع شد.

وی گفت که یکی از برنامه‌های مورد تاکید دین اسلام در ماه مبارک رمضان یاری رساندن به افراد نیازمند است و واقفان، خیران هم بر این موضوع اهتمام دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برگزاری رزمایش مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت که این کارکنان، نسبت به تهیه و توزیع ۱۷۴ بسته حمایتی (شامل ارزاق و مایحتاج ضروری) بین نیازمندان اقدام کردند.

سلیمانی فرد توضیح داد که این اقدام خودجوش و داوطلبانه و در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و حس نوع دوستی بوده است.