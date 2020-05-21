کشف محموله لوازم خانگی قاچاق در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا قاضی‌زاده صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی کسب اخباری مبنی بر ورود کالای قاچاق به استان، موضوع در دستور کار مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان لردگان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی طی عملیات ایست و بازرسی در محور لردگان - بروجن پنج دستگاه خودرو را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در بازرسی از این خودروها دو دستگاه یخچال، چهار دستگاه کولرگازی و دو دستگاه ماشین لباسشویی فاقد اسناد و مدارک گمرکی به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال کشف و پنج قاچاقچی دستگیر شدند.

وی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی خاطر نشان کرد: قاچاق کالا ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند که در این خصوص نیروی انتظامی با قاطعیت با قاچاقچیان کالا برخورد قانونی خواهد کرد.