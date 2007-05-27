نشست مهم رهبران جریان صدر عراق در منزل مقتدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقتدی صدر امروز از رهبران جریان صدر خواست تا در نشستی که وی آن را مهم، فوری و حساس توصیف کرده، درباره راههای پاسخ به درخواست اخیر کاخ سفید از وی شرکت کنند.



یک منبع در دفتر صدر در نجف به خبرنگاران گفت : مقتدی صدر از رهبران جریان صدر خواسته است در نشست فوری، مهم و حساسی امروز یکشنبه شرکت کنند تا درباره نحوه موضعگیری در قبال اظهارات کاخ سیاه( دراشاره به کاخ سفید) بحث و تبادل نظر صورت گیرد.



وی تاکید کرد : این نشست در منزل صدر در الحنانه در مرکز نجف برگزار خواهد شد.



کاخ سفید روز جمعه 4 خرداد در پی بازگشت مقتدی صدر به صحنه سیاسی عراق، از وی خواست تا نقش مثبتی را در این کشور ایفا کند.



"گوردون جاندرو" سخنگوی کاخ سفید نیز با تکرار ادعای یک روزنامه آمریکایی مبنی بر بازگشت مقتدی صدر از ایران پس از 4 ماه به عراق، گفت :"اکنون پس از گذراندن 4 ماه در ایران!، امیدواریم وی نقشی مفید و مثبت در عراق ایفا کند."

مقتدی صدر روحانی جوان شیعه در اولین حضور جدید خود در مراسم نماز جمعه شهر کوفه پس از چند ماه دوری، خواستار خروج نظامیان آمریکایی و همپیمانان آنها از عراق شد.

یک روزنامه آمریکایی مدعی شد: مقتدی صدر روحانی جوان عراقی و یکی از اصلی ترین مخالفان حضور آمریکا در عراق، به غیبت چهار ماهه خود پایان داده و از ایران به عراق بازگشته است.

یادآورمی شود مقتدی صدر از ماه ژانویه و با آغاز طرح امنیتی بغداد از حضور در اماکن عمومی خودداری کرد و مقامهای آمریکایی مدعی شدند که وی برای درامان ماندن از حملات ارتش آمریکا به ایران پناه برده است، اما نزدیکان مقتدی همیشه این ادعاها را تکذیب کرده اند.

نظامیان آمریکایی، شبه نظامیان جیش المهدی وابسته به مقتدی صدر را به مشارکت در اقدامات خشونت آمیز در عراق متهم می کنند.



این درحالی است که چندی پیش مشاور امنیت ملی عراق از تصمیم ارتش آمریکا برای کشتن و یا دستگیری مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی پرده برداشته بود.

"موفق الربیعی" در گفتگو با روزنامه ایندیپندنت خاطر نشان کرده بود: ارتش آمریکا در نظر داشت تا صدر را پس از فریب دادن برای مذاکرات صلح در خانه ای در شهر نجف دستگیر کرده و یا ترور کند.