به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله افشار با بیان این خبر افزود : آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی کاربردی پودمانی در سال 1386طی سه نوبت برگزار می شود که در این رابطه اولین آزمون روز جمعه 15 تیرماه سالجاری توسط سازمان سنجش آموزش کشور بطور همزمان در سراسر کشور انجام می پذیرد.

وی گفت : دستورالعمل مربوط به ثبت اطلاعات واجدین شرایط شرکت در آزمون جامع در تاریخ 15 اریبهشت ماه به واحدهای استانی و مراکز تحت نظارت دانشگاه در سراسر کشور ابلاغ شده است.

افشار افزود : افرادی مجاز به شرکت در آزمون فوق هستند که کلیه پودمانهای آموزشی خود را مطابق با سرفصل مصوب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی با موفقیت گذرانده باشند.

دکتر افشار در ادامه اظهار داشت : دانشجویانی که کلیه پودمان های خود را گذرانده و در آزمون های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود ، پذیرفته شوند از گذراندن آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای معاف می باشند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود : تاریخ ثبت نام جهت اولین پذیرش دوره های علمی کاربردی پودمانی در سال 86 هفته آخر خرداد ماه است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طریق هفته نامه جامع و پایگاه الکترونیکی دانشگاه به آدرس www.uast.ac.ir اعلام می شود.

دکتر افشار گفت : آزمون دوره های ترمی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دی ماه سالجاری از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.