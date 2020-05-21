اجرای طرح سپاس با ۶۰۰ تکریم از جامعه ایثارگری اردستان در سال ۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سمیعی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حضور کارکنان بنیاد شهید به نمایندگی نظام برای دلجویی از خانواده شهدا و ایثارگران این طرح با شیوع بیماری کرونا متوقف و این طرح به شکل تماس تلفنی انجام میشود.
وی افزود: تشکیل کلاس به منظور تقویت بنیه علمی دانش آموزی و دانشجویی از دیگر برنامههایی است که به منظور بهبود وضعیت علمی دانش آموزان و دانشجویان انجام شده است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اردستان گفت: بنیاد شهید اردستان در سال گذشته با اهدای ۱۵۰ جلد کتاب تخصصی حوزه ایثار و شهادت به کتابخانه عمومی بخش زواره و برگزاری یادواره سرداران و۳۲۰ شهید شهرستان گامهای بزرگی به منظور ترویج نام شهیدان در شهرستان انجام داده است.
وی ابراز داشت: مرکز فرهنگی گلزار شهدای زواره به عنوان یکی از فعالترین مراکز فرهنگی شهرستان است که با همکاری هیئت جوانان محبان الشهدا در طول سال نسبت به برگزاری برنامهها و مراسمات ملی مذهبی اقدام میکند که این برنامهها در طول سال با جذب ارقام قابل توجهی از مشارکتهای نقدی و غیرنقدی مردمی اجرا میشود.
سمیعی بیان داشت: به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با پیگیریهای انجام شده نسبت به تهیه و بسته بندی مقدار قابل توجهی اقلام بهداشتی از قبیل ماسک، دستکش و مایع ضدعفونی کننده در بین جامعه هدف پرخطر اقدام شده است.
طرح سپاس با ۶۰۰ مورد تکریم جامعه ایثارگری اردستان انجام شده است
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اردستان تصریح کرد: طرح سپاس از طرحهای موفق بنیاد شهید به منظور تکریم جامعه ایثارگری است؛ بنیاد شهید شهرستان اردستان در سال ۹۸ تعداد ۶۰۰ دیدار با خانوادهها به عمل آورده که جا دارد از مشارکت و همراهی سایر ادارات و ارگانها در این مسیر تقدیر شود.
وی تاکید کرد: پس از شیوع ویروس منحوس کرونا و عدم ملاقات حضوری خانواده معظم شهدا و ایثارگران، برای پیگیری امور، طرح سپاس در قالب تماس تلفنی انجام شد و تا کنون بیش از ۷۰۰ تماس در این خصوص برقرار شده است.
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