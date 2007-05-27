چهار تبعه عربستان در درگیری های شمال لبنان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالعزیز خوجه" در گفتگو با روزنامه عرب زبان الحیات، گفت : چهار سعودی عضو گروه فتح الاسلام در درگیری ها با ارتش لبنان در شمال این کشور کشته شده اند.



وی افزود : تا کنون برای ما روشن شد که چهار تبعه سعودی در درگیری ها میان ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام کشته شده اند، اما اسامی آنها هنوز مشخص نیست.

وی گفت : مطلع شدیم که اتباع سعودی، سوری، لبنانی، الجزایری و از دیگر ملیت ها، عضو گروه فتح الاسلام هستند و اندیشه ها وافکارآنها همانند افکارشبکه القاعده است.



سفیر عربستان همچنین به همکاری امنیتی و مبادله اطلاعات به طور مستمر میان مقامهای کشورش و لبنان اشاره کرد.



لازم به ذکر است، شب پنجشنبه ( 3 خرداد ) درگیری ها میان ارتش لبنان و افراد مسلح گروه موسوم به فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد واقع درشمال لبنان پس از یک دوره کوتاه مدت آتش بس شکننده میان طرفین از سرگرفته شد، اما عصر روز جمعه 4 خرداد با پایان یافتن این درگیری ها، آرامش موقتا به شمال لبنان بازگشت.