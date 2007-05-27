مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد سال 86 که تاکنون موفق به انتخاب رشته نشده اند تا ساعت 24 فردا دوشنبه تمدید شد.