  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۲۱

معاون اجرایی سازمان سنجش در گفتگو با مهر :

مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد تا ساعت 24 فردا تمدید شد / نتایج نهایی اوایل شهریور اعلام می‌شود

مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد تا ساعت 24 فردا تمدید شد / نتایج نهایی اوایل شهریور اعلام می‌شود

مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد سال 86 که تاکنون موفق به انتخاب رشته نشده اند تا ساعت 24 فردا دوشنبه تمدید شد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت انتخاب رشته تا ساعت 24 روز دوشنبه 7 خردادماه جاری تمدید شده است و داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند.

وی افزود: خوشبختانه داوطلبان تاکنون برای تکمیل فرم انتخاب رشته خود به صورت اینترنتی با مشکل خاصی مواجه نشده اند.

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور یاد آور شد: تاکنون حدود 40 هزار نفر از 69 هزار نفر افراد مجاز به انتخاب رشته هستند، فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کرده اند.

توکلی در خصوص زمان اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 86 گفت: نتایج نهایی این آزمون اوایل شهریورماه اعلام می شود.

کد مطلب 493148

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه