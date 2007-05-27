دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت انتخاب رشته تا ساعت 24 روز دوشنبه 7 خردادماه جاری تمدید شده است و داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند.
وی افزود: خوشبختانه داوطلبان تاکنون برای تکمیل فرم انتخاب رشته خود به صورت اینترنتی با مشکل خاصی مواجه نشده اند.
معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور یاد آور شد: تاکنون حدود 40 هزار نفر از 69 هزار نفر افراد مجاز به انتخاب رشته هستند، فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کرده اند.
توکلی در خصوص زمان اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 86 گفت: نتایج نهایی این آزمون اوایل شهریورماه اعلام می شود.
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