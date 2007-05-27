به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تشرین، شیخ صلاح الدین کفتارو مدیر کل مجمع شیخ احمد کفتارو با گروهی از بوسنی و هرزگوین به ریاست پروفسور انس کاریتس رئیس دانشگاه مطالعات اسلامی و دکتر حلمی نیمارلیا عضو پارلمان بوسنی دیدار کرده و به بررسی راههای همکاری و تبادل اطلاعات میان مؤسسات و شوراهای فرهنگی و علمی در دمشق و سارایوو پرداختند.

دکتر کاریتس در این دیدار به ارائه چهره صحیح اسلام با جوهر اصیل آن که به صلح، رحمت، محبت و احترام به دیگران تأکید می کند، اشاره کرد.

وی با تأکید بر همزیستی میان مسلمانان و مسیحیان و وحدت آنها تصریح کرد: سوریه دارای مساجد و کلیساهای متعددی است که به منظور همزیستی مسالمت آمیز فعالیتهای جدی ارائه کرده اند. سرزمین مبارکی که انبیاء و مصلحان به تاریخ در آن زندگی کرده اند تا با تحکیم اعتدال و میانه روی رسالت حقیقی ادیان آسمانی معرفی و احترام به دیگران مورد توجه قرار گیرد.

شیخ صلاح الدین کفتارو به ارزش علم در اسلام اشاره کرد که منجر به بیداری و اطلاع رسانی مسلمانان می شود و بر وحدت امت اسلام و همزیستی با مسیحیان به منظور مبارزه با تعرضات عصر معاصر تأکید کرد.

همچنین توافقنامه همکاری علمی و فرهنگی میان مجمع شیخ کفتارو و دانشگاه تحقیقات اسلامی سرایوو به منظور احیای آموزش زبان عربی و علوم دینی به دانشجویان بوسنی در مجمع کفتارو منعقد شد.

مجمع شیخ احمد کفتارو به منظور احیای هویت و فرهنگ اسلام در سوریه تأسیس شد تا به واسطه آن روح قرآن کریم، سنت نبوی و سیره حضرت محمد (ص) به صورت صحیح اجرا شود. از این رو ضمن تأسیس مجمع مذکور به حمایت از آموزشگاهها و دانشکده های اسلامی نیز اقدام کرد تا رسالت خود را به همه مسلمان ابلاغ کند.

شیخ احمد کفتارو که یکی از اندیشمندان عصر خود بود، به منظور معرفی اسلام و تمدن این دین 500 گروه از محققان و پژوهشگران را با نژادهای مختلف به کشورهای اسلامی و غیر اسلامی اعزام کرد تا این مجمع فعالیتهای آموزشی و تربیتی خود را گسترش داده، زمینه هایی برای تفاهم و ارتباط میان همه مذاهب اسلامی به وجود آورد و از سوی دیگر به ارائه چهره صحیح اسلام در غرب پرداخته تا به واسطه آن به تزکیه نفس به منظور ساخت انسانی فاضل اقدام کند.