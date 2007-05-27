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۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۰۲

گوهر اسلام بر صلح و احترام به دیگران تأکید می‌کند

گروهی از رؤسای مراکز دینی بوسنی و هرزگوین در دیدار با مدیر کل مجمع شیخ احمد کفتارو بر جوهر اصیل اسلام که به رحمت، صلح، محبت و احترام به دیگران اشاره می‌کند، تأکید کردند و اعتدال و میانه‌روی در رسالت آسمانی ادیان الهی را مورد توجه قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تشرین، شیخ صلاح الدین کفتارو مدیر کل مجمع شیخ احمد کفتارو با گروهی از بوسنی و هرزگوین به ریاست پروفسور انس کاریتس رئیس دانشگاه مطالعات اسلامی و دکتر حلمی نیمارلیا عضو پارلمان بوسنی دیدار کرده و به بررسی راههای همکاری و تبادل اطلاعات میان مؤسسات و شوراهای فرهنگی و علمی در دمشق و سارایوو پرداختند.

دکتر کاریتس در این دیدار به ارائه چهره صحیح اسلام با جوهر اصیل آن که به صلح، رحمت، محبت و احترام به دیگران تأکید می کند، اشاره کرد.

وی با تأکید بر همزیستی میان مسلمانان و مسیحیان و وحدت آنها تصریح کرد: سوریه دارای مساجد و کلیساهای متعددی است که به منظور همزیستی مسالمت آمیز فعالیتهای جدی ارائه کرده اند. سرزمین مبارکی که انبیاء و مصلحان به تاریخ در آن زندگی  کرده اند تا با تحکیم اعتدال و میانه روی رسالت حقیقی ادیان آسمانی معرفی و احترام به دیگران مورد توجه قرار گیرد.

شیخ صلاح الدین کفتارو به ارزش علم در اسلام اشاره کرد که منجر به بیداری و اطلاع رسانی مسلمانان می شود و بر وحدت امت اسلام و همزیستی با مسیحیان به منظور مبارزه با تعرضات عصر معاصر تأکید کرد.

همچنین توافقنامه همکاری علمی و فرهنگی میان مجمع شیخ کفتارو و دانشگاه تحقیقات اسلامی سرایوو به منظور احیای آموزش زبان عربی و علوم دینی به دانشجویان بوسنی در مجمع کفتارو منعقد شد.

مجمع شیخ احمد کفتارو به منظور احیای هویت و فرهنگ اسلام در سوریه تأسیس شد تا به واسطه آن روح قرآن کریم، سنت نبوی و سیره حضرت محمد (ص) به صورت صحیح اجرا شود. از این رو ضمن تأسیس مجمع مذکور به حمایت از آموزشگاهها و دانشکده های اسلامی نیز اقدام کرد تا رسالت خود را به همه مسلمان ابلاغ کند.

شیخ احمد کفتارو که یکی از اندیشمندان عصر خود بود، به منظور معرفی اسلام و تمدن این دین 500 گروه از محققان و پژوهشگران را با نژادهای مختلف به کشورهای اسلامی و غیر اسلامی اعزام کرد تا این مجمع فعالیتهای آموزشی و تربیتی خود را گسترش داده، زمینه هایی برای تفاهم و ارتباط میان همه مذاهب اسلامی به وجود آورد و از سوی دیگر به ارائه چهره صحیح اسلام در غرب پرداخته تا به واسطه آن به تزکیه نفس به منظور ساخت انسانی فاضل اقدام کند.

کد مطلب 493157

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