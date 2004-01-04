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۱۴ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۱۷

فردا

نشست خبري"ماني رهنما" برگزار نمي شود

نشست خبري "ماني رهنما" كه قرار بود فردا، در خبرگزاري مهر" برگزار شود، برگزار نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، اين نشست خبري كه قرار بود به بهانه برگزاري كنسرت "ماني رهنما " در روز دوشنبه 15 دي ماه در محل خبرگزاري "مهر" برپا شود،  به دليل عدم هماهنگي در برنامه ريزي از سوي وي لغو شد.
وي روز گذشته در تماس با خبرنگار "مهر" از اين اتفاق عذرخواهي كرد وگفت: نشست خبري اين برنامه امروز ساعت 11 در سالن تشريفات سالن ميلاد نمايشگاه بين المللي تهران برپا مي شود.

کد مطلب 49316

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