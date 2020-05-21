شهرداری ماسک رایگان توزیع کند/ مناطق آلوده شرق اهواز را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشکورنیا ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری اظهار کرد: کرونا یک بحرانی هست که کل دنیا را درگیر و ایران و استان خوزستان نیز به تبع درگیر این بحران و فاجعه انسانی است؛ بعد از اقدامات انجام شده در سه ماه اخیر به این نتیجه رسیدیم که با وجود ارائه آموزش‌های لازم در صداوسیما و دیگر اطلاع‌رسانی‌های رسانه‌ای و فضای مجازی ولی رفتار مردم تغییر نکرده است و از حداقل ۲۰ مورد گزارش مثبت در اسفندماه سال گذشته به ۶۰۰ مورد رسیدیم که بیش از نیمی از آن متعلق به اهواز بوده است.

وی با اشاره به اینکه آنچه در سطح شهر و معابر مشاهده شده این است که رفتار مردم بر خلاف تمام آموزش‌های ارائه شده است، افزود: وقتی از مردم در مورد کرونا سوال می‌پرسیدیم، درصد بالایی از آنها اطلاعات کاملی از این ویروس، نحوه انتقال و راه‌های پیشگیری و حتی فاصله‌گذاری اجتماعی داشته‌اند ولی با این وجود از ماسک و دستکش استفاده نمی‌کردند.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز با اشاره به تقاضای بسیار از ارشاد و تبلیغات اسلامی برای استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی در آموزش مردم، تصریح کرد: قصد استفاده از بیلبوردها را داشتیم ولی مردم سر پایین در گوشی‌های موبایل هستند و فضای مجازی بیشتر برای آنها جذاب است و متأسفانه پیام‌های غیرعلمی بسیاری نیز در این فضا منتشر می‌شود.

تعطیلی اصناف فرصتی برای کاهش بار درمان

مشکورنیا بیان کرد: ویروس کرونا یک بیماری تنفسی مثل آنفولانزا، سرماخوردگی معمولی و ذات الریه است که با وجود ناشناخته بودن قدرت انتشار بسیار بالایی دارد؛ ابتدا گلودرد، تب، لرز، سرفه و تنگی نفس علائم آن بوده است و بعد از دست رفتن چشایی را نیز جزو علائم اعلام کردند.

وی با اشاره به اینکه عقل اجتناب از ناشناخته را حکم می‌کند، گفت: ابتدا گفته می‌شد بیماری تنفسی سریع الانتقال است که خیلی‌ها به آن ابتلاء و خوب می‌شوند که در این بین بسیاری افراد هم بی علائم هستند ولی چرا بیمارستان رازی که اوایل فقط ۱۴۰ تا ۱۵۰ تخت پر داشت اکنون باید در کنار بیمارستان‌های فاطمه الزهرا، شهید نیاکی و تأمین اجتماعی پذیرش داشته باشد و به فکر بیمارستان‌های دیگر نیز باشیم؟ این یعنی شاید به آن سادگی‌ها که فکر می‌کردیم، نباشد.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز با اشاره به اینکه بیم آن داریم که آمار مرگ‌ومیر هم تحت تأثیر افزایش انتقال قرار گرفته و بیشتر شود، طرح سوال کرد: هرچند به دنبال تعطیلی اصناف و بازارچه‌ها بودیم و اصناف همکاری خوبی داشتند ولی آیا اصناف مجاز به فعالیت منطبق با پروتکل‌های بهداشتی کار کردند؟

مشکورنیا ادامه داد: تعطیلی اصناف و بازارچه‌ها آسیب اقتصادی برای کشور به دنبال دارد، درست است که موافق این تعطیلی بودیم ولی دنبال ایجاد فرصتی بودیم تا حجم کار در بیمارستان‌ها کاهش پیدا کند و به نقطه بحران نرسیم که جایی برای بستری بیماران نباشد.

افراد متوفی بدون تست کرونا دفن نمی‌شوند

وی با اشاره به اینکه اگر فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی را به درستی درک کرده باشیم یعنی باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جامعه حضور پیدا کنیم، یادآور شد: مرکز بهداشت شرق اهواز در زمینه غربالگری در چند محور پیشگیری، پیگیری و درمان فعالیت کرد که مورد اول آن کنترل مبادی به خصوص فرودگاه بود.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز خبر داد: یک هزار و ۵۰ پرواز ورودی و خروجی طی ۷۴۸ شیفت کاری بررسی شد؛ ۲۳۴ هزار و ۸۷۰ مسافر در این شیفت‌ها غربالگری شدند و افراد دارای علامت تب به کلینیک‌های غربالگری منتقل شدند.

مشکورنیا اضافه کرد: تاکنون یک هزار ۶۰۸ نفر مبتلا به کرونا ویروس بودند و یک هزار و ۳۵۴ نفر مبتلا به بیماری حاد تنفسی (با بستری در بیمارستان به دلیل سندروم خود تنفسی) و ۱۱ هزار و ۱۲۱ نفر مشکوک به شبه آنفولانزا (درمان بدون بستری) بودند که از تمام این افراد تست گلو و سی‌تی‌اسکن هم گرفته شد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ فرد فوتی بدون انجام تست حلق و یا اعلام جواب آن برای کرونا هرگز اجازه دفن نمی‌دهند، بیان کرد: آرامستان ها با دستور بهداشت یک کارشناس بهداشت محیط را استخدام کرده است تا تمامی روند کفن و دفن را مورد بررسی قرار دهد.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز اظهار کرد: هر بیمار کرونایی یک سری شرایط بهداشتی را دارد و با پروتکل‌های خاص درمان می‌شود؛ ابتدا که هیچ شناختی از ویروس نداشتیم، باغ فردوس را برای افراد فوتی انتخاب کردیم ولی بعد با شناخت بیشتر، استقرار کارشناس بهداشت محیط و تعریف پروتکل‌های بهداشتی این کار را در آرامستان ها انجام می‌دهیم.

شهرداری ماسک توزیع کند

مشکورنیا با اشاره به اینکه تماس نزدیک تماسی در محیط مسقف برای مدت بیش از ۱۵ دقیقه در فاصله حداقل دو متر است، عنوان کرد: از شهرداری انتظار داریم به جای اینکه هزینه‌ها را در مواردی با سود کمتر در کنترل ویروس مصرف کند، اعتبارات خود را صرف خرید ماسک کرده و در ورودی بازارچه‌ها توزیع کند تا مردم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نسبت به خرید اقدام کنند.

وی انتقاد کرد: شهرداری به جای اجراییات و تعطیلی اگر این کار ساده خرید و توزیع ماسک را انجام دهد خیلی بهتر است، این پیشنهاد را داشتیم ولی تاکنون انجام نشده که امید می‌رود شهرداری راهکارهای با نفع بسیار را برای مردم اجرایی کند.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز عنوان کرد: در سال ۱۹۱۸ بعد از جنگ جهانی دوم شیوع پاندمی آنفلوانزا در جهان ۵۰ میلیون نفر را به کام مرگ کشاند؛ در حالی که جنگ جهانی دوم فقط ۳۵ میلیون نفر کشته داشت.

مشکورنیا به تلاش برای کاهش میزان کشندگی و عوارض بیماری اشاره کرد و گفت: کاهش تلفات آنفولانزا ناشی از افزایش تحقیقات، مطالعه، روش‌های درمان و شناخت عوامل بیماری‌زا است.

تشریح چند شایعه غیرعلمی در مورد کرونا

وی تشریح کرد: شایعاتی از جمله افزایش میزان جهش بیماری مثلاً ۳۵ واحد، ضعیف شدن ویروس با انتقال فردبه‌فرد و یا کاهش اثر ویروس با افزایش گرما اصلاً زمینه علمی ندارند.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز با اشاره به اینکه ضدعفونی معابر باعث تخریب ماشین‌آلات آتش‌نشانی می‌شود، گفت: مناطق و منازل دارای بیمار را با ارائه یک نقشه به صورت روزانه به بسیج اعلام می‌کنیم که شهرداری هم باید کنار آنها باشد و با امکانات به صورت اشتراکی ضدعفونی معابر را هدفمند انجام دهد.

مشکورنیا خبر داد: تاکنون ۶ هزار و ۶۶۳ مورد نمونه‌برداری در مرکز بهداشت شرق اهواز انجام شده که از این تعداد ۳۸۴ مورد مربوط به زندان‌ها بود؛ همچنین نمونه‌گیری از ۹۸ نفر نیز در مراکز DIC (مراکزی زیر نظر بهزیستی با مشارکت علوم پزشکی که به افراد دارای اعتیاد به مواد خوراکی، تزریقی و استعمالی خدمات‌رسانی می‌کنند) انجام شد.

فوت ۷۰ کرونایی در بهداشت شرق اهواز

وی با اشاره به فوت ۷۰ نفر بر اثر کرونا در حوزه بهداشت شرق، اضافه کرد: از این بین یک هزار و ۶۰۸ نفر مورد مثبت کووید - ۱۹ بودند؛ در مجموع دو مرکز غربالگری این بهداشت روزانه ۴۵۰ نفر را ویزیت و بین ۸۰ تا بیش از ۲۵۰ نفر نیز برای کرونا غربالگری می‌شوند.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز بر لزوم رعایت اصول پیشگیری از سوی مردم و اهمیت فعال‌تر شدن پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: تمام اصناف در حوزه رعایت پروتکل‌های بهداشتی دارای اهمیت یکسان هستند؛ ایام تعطیلی اصناف بهترین زمان برای آموزش آنها است و تقاضا داریم که بعد از بازگشایی حتماً پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

مشکورنیا اظهار کرد: از فروردین‌ماه تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۱۰ هزار و ۴۱۹ مرکز توزیع مواد غذایی و خوراکی مورد بازدید این مرکز بهداشت قرار گرفت که در این بین ۲۸۹ اخطاریه صادر و به دادگاه ارجاع و همچنین ۱۰۲ مورد نیز پلمپ شدند.

معدوم‌سازی ۹ هزار کیلو مواد غذایی

وی به انجام ۳۴۷ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی اشاره کرد و افزود: ۹ هزار و ۶۲۹ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل‌مصرف انسانی را از اماکن توزیعی مختلف مثل رستوران‌ها، بنکداران و سوپرمارکت‌ها معدوم‌سازی کردیم.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز با اشاره به ۴۹۰ مورد تماس با سامانه ۱۹۰ که همگی مورد بررسی کارشناسان بهداشت قرار گرفت، یادآور شد: دانشگاه‌ها به عنوان زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر سه حوزه آموزش پزشکی، بهداشت و درمان فعالیت کنند ولی حتی اگر تمام اقدامات خود را در حوزه بهداشت متمرکز کند باز هم سهم آنها ۲۰ درصد است چون یک نهاد ناظر، پیشنهاددهنده و منبع علمی است.

مشکورنیا با اشاره به اینکه برخی مواقع دو طرف خیابان مرکز شهر پر از نخاله و یا ساختمان‌های نیمه‌کاره بلاتکلیف است که چهره شهر را آزاردهنده می‌کند، گفت: اگر شهرداری در زمینه مبارزه با امراض ساریه (بیماری‌های مسری) به خوبی عمل کند دیگر هیچ مشکلی از نظر بهداشتی در سطح شهر وجود نخواهد داشت.

۵ منطقه آلوده اهواز را بشناسید

وی با اشاره به اینکه برای ریشه‌کن شدن سالک باید نخاله‌های ساختمانی، جوی‌های روباز و محل تجمع‌های گندابی جمع شوند، تصریح کرد: سالک هنوز وجود دارد و روش انتقال آن پشه خاکی است، پشه خاکی نیز در نخاله و یا جوی‌های روباز تخم‌ریزی می‌کند پس تا زمانی که نهادهای مختلف به وظایف خود اعتقادی نداشته باشند هیچ‌گونه تغییری در روند رعایت بهداشت مشاهده نمی‌کنیم.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز بیان کرد: معاونت فرهنگی شهرداری اهواز اقدامات فرهنگی خوبی را از قبیل راه اندازی کارناوال‌های شادی، اهدای ماسک و بروشور، آموزش‌های چهره به چهره و قرائت پیام‌های بهداشتی به زبان عربی و فارسی با ماشین‌های سیار در محلات انجام داد.

مشکورنیا با اشاره به اینکه سازمان آتش‌نشانی هم با جان‌فشانی خود را در ضدعفونی شهر خیلی خوب عمل کرده است، ادامه داد: با وجود اقدامات خوب این دو سازمان و همچنین وسواس بسیار سازمان آرامستان ها ولی افزایش میزان ابتلای مردم به کرونا یعنی یک جای کار ایراد دارد که باید آن را برطرف کنیم تا در جامعه تأثیرگذار باشیم.

وی با تقدیر از اقدامات خوب و با حساس مسئولیت بسیج و سپاه در مبارزه با کرونا به خصوص راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی اقلام بهداشتی و برگزاری جلسه با سران طوایف و عشایر، خبر داد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا ۲۸ اردیبهشت منطقه کوروش با ۱۳۷ ابتلاء، زیتون کارمندی با ۱۱۷ ابتلاء، پاداد با ۱۰۹ ابتلاء، زرگان با ۹۸ ابتلاء و آخر آسفالت با ۸۵ ابتلاء آلوده‌ترین نقاط شهری اهواز از نظر شیوع ویروس کرونا بوده‌اند.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز با اشاره به انجام بازدید از هتل‌های با مسافر خارجی در ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور و تداوم تب سنجی این مسافران یادآور شد: البته با توجه به اینکه آمار بر اساس مراجعه افراد به مراکز غربالگری استحصال شده می‌توان گفت خیلی دقیق نیست چون خیلی‌ها نیز مراجعه نداشته‌اند.

مشکورنیا در خصوص اینکه «وضعیت قرمز» بر چه اساسی اعلام می‌شود، گفت: تعداد ابتلای روزانه در بیماری‌های عفونی روی یک نمودار اپیدمیولوژیک به نمایش گذاشته می‌شود و وقتی به یک نقطه مشخص برسد، این وضعیت اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عامل بیماری‌زا اگر ضعیف باشد، بیماری خفیف هم ایجاد می‌کند، ادامه داد: باید محیط را برای عامل بیماری‌زا ناامن کنیم؛ مثلاً اگر مالاریا تقریباً در ایران ریشه‌کن شده است به خاطر این بود که محل انتقال آن در روستاها برای عامل انتقال ناامن شد.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز گفت: دنیا تاکنون فقط یک بیماری آبله را به صورت ۱۰۰ درصدی ریشه‌کن کرده است و اگر بیماری‌های دیگر تمام شده‌اند چون خودشان به یکباره مثل سارس ناپدید شدند.

مشکورنیا در خصوص واکسن‌های مبارزه با کرونا گفت: تا زمانی که یک واکسن روی انسان جواب ندهد، نمی‌توان ادعای کشف واکسن کرونا را داشت؛ در علم پزشکی به خاطر رعایت اخلاق واکسن‌ها ابتدا روی موش و بعد روی گونه‌های حیوانی شبیه به انسان از جمله میمون یا سگ تست می‌شود که در صورت موفقیت‌آمیز بودن آن بر انسان تست می‌شود.

وی تشریح کرد: سال ۱۹۳۷ کرونا در حیوانات اهلی و سال ۱۹۶۵ نیز اولین بیماری کرونا در انسان شناخته شد؛ بعد از آن هر ساله همه افراد به صورت بیماری تنفسی یا گوارشی به کرونا مبتلا شدند.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز با تأکید بر اینکه کرونا از قبل موجود بوده ولی این زمان به خاطر جهش و یا با دست بشر مدل کووید - ۱۹ آن ایجاد شده است، ادامه داد: کرونا در مقطع زمانی سال ۲۰۰۲ با بیماری سارس، ۲۰۱۲ با بیماری مرس و سال ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۰ نیز با کووید - ۱۹ دنیا را به خود گرفتار کرد.

مشکورنیا در پایان با اشاره به اینکه کارمندان آزمایشگاه حداقل آمار مبتلا به کووید - ۱۹ را داشتند، خبر داد: در حوزه بهداشت شرق ۶۰ درصد افراد مبتلا مرد و ۴۰ درصد زن بودند؛ تعداد قابل ملاحظه‌ای از زنان مبتلا نیز خانه‌دار بودند ولی مشاغل مختلف مبتلایان را مرد تشکیل می‌دادند.