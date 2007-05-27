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۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۳۹

5 عنوان کتاب با موضوع پیامبر در ترکمنستان چاپ شد

به مناسبت سال پیامبر اعظم(ص) رایزنی فرهنگی ایران در عشق آباد بیش از 5 عنوان کتاب در ارتباط با پیامبر اسلام را چاپ کرده است .

به گزارش خبرگزاری مهر ترجمه و چاپ کتاب خلاصه ای از زندگی حضرت محمد به زبان روسی در 3 هزار نسخه، ترجمه و چاپ خطبه نماز جمعه مقام معظم رهبری در مورد سیر عملی پیامبر اسلام به زبان ترکمنی در 2 هزار نسخه و تهیه و ترجمه و چاپ چهل حدیث اخلاقی از پیامبر به چهار زبان فارسی، عربی، روسی و ترکمنی در 3 هزار نسخه از جمله این کتابها است .

ترجمه سه کتاب از زندگی پیامبر اسلام(ص) برای کودکان و نوجوانان به زبان ترکمنی و هر یک در هزار نسخه و ترجمه کتاب وحی و نبوت شهید مطهری به زبان ترکمنی نیز در مرحله چاپ است .

 

کد مطلب 493166

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