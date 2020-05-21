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۱ خرداد ۱۳۹۹، ۱۸:۰۰

امشب صورت می‌گیرد؛

برگزاری کارناوال خودرویی همبستگی با ملت فلسطین در مشهد

برگزاری کارناوال خودرویی همبستگی با ملت فلسطین در مشهد

مشهد - مراسم کارناوال خودرویی همبستگی با ملت فلسطین امشب در مشهد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم کارناوال خودرویی همبستگی با ملت فلسطین ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه امشب در مشهد برگزار خواهد شد.

گفتنی است، مراسم این کارناوال خودرویی در میدان شریعتی مشهد جنب هنرستان شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4931686

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