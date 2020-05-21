برگزاری کارناوال خودرویی همبستگی با ملت فلسطین در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم کارناوال خودرویی همبستگی با ملت فلسطین ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه امشب در مشهد برگزار خواهد شد.
گفتنی است، مراسم این کارناوال خودرویی در میدان شریعتی مشهد جنب هنرستان شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
مشهد - مراسم کارناوال خودرویی همبستگی با ملت فلسطین امشب در مشهد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم کارناوال خودرویی همبستگی با ملت فلسطین ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه امشب در مشهد برگزار خواهد شد.
گفتنی است، مراسم این کارناوال خودرویی در میدان شریعتی مشهد جنب هنرستان شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
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