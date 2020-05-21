شناسایی واحضار عامل توهین و تهدید علیه شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جعفری عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی انتشار کلیپ‌هایی با مضمون تهدید علیه شهردار و اعضای شورای شهر توسط فرد یا افرادی ناشناس و مطالبه آنان مبنی براینکه یا هر چه سریع‌تر تکلیف انتخاب شهردار جدید را مشخص کنند یا شورای شهر باید تعطیل شود، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و به منظور پیشگیری از شکل گیری فضای تخریب و شبهه افکنی، با هماهنگی قضائی، در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و اقدامات فنی و اطلاعاتی کارشناسان پلیس فتا اغاز شد.

این مقام انتظامی استان اظهار داشت: با تلاش بی وقفه کارشناسان پلیس فتا متهم اصلی شناسایی و به پلیس فتا احضار شد که وی ضمن اظهار پشیمانی از شیوه اعتراض خود، انگیزه خود را مسائل به وجود آمده در رابطه با انتخاب شهردار، مشکلات عمرانی شهر، تشویق دوستان به ویژه خواسته صاحب کارش برای ضبط و انتشار کلیپ مذکور عنوان کردکه بر همین اساس تعهدات لازم از وی و صاحبکارش اخذ و پرونده مربوطه برای تصمیم نهایی به دادسرا ارسال شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطر نشان کرد: با بررسی‌های دقیق صورت گرفته موضوعاتی مانند استعفای شهردار قبل، عدم تأیید شهردار جدید توسط هیأت تطبیق مصوبات شوراهای شهر و روستا، معوقات حقوق کارگران شهرداری، استعفای ۲ نفر از اعضای شورای شهر، انباشت زباله و نخاله‌های ساختمانی، جولان سگ‌های ولگرد در داخل و حواشی شهر، در شکل گیری گلایه و انتقادات شهروندان این شهر بندری به عملکرد شورای شهر و شهرداری نقش جدی داشته است.