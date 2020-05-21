آمار مبتلایان به کرونا در هرمزگان به ۲۲۵۵ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرشیدی پنج شنبه شب در تشریح آخرین آمار مبتلایان به کرونا در هرمزگان بیان داشت: از ابتدای شیوع کرونا در استان هرمزگان، ۳ هزار و ۷۵ بیمار با تشخیص بیماری حاد تنفسی تاکنون بستری شدهاند که ۲ هزار و ۷۳۲ نفر از این تعداد بهبود یافتهاند و ۱۴۷ نفر همچنان بستری، ۹۳ نفر ایزوله، ۲۵ نفر در آی. سی. یو و ۲۹ نفر در بخشهای عادی بستری هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار داشت: ۱۳ هزار و ۷۱۴ نفر بهصورت سرپایی بهدلیل مشکوک بودن به کرونا نمونهگیری شدهاند که تنها ۲۲۵۵ مورد مثبت بوده است.
فرشیدی با بیان اینکه آمار فوتیها در هرمزگان به ۳۴ نفر رسیده است، عنوان کرد: تاکنون ۵۰۱ نفر بهبود و ترخیص شدهاند، ۱۶۴۵ نفر بیمار قرنطینه ایی تحت مراقبت خانگی هستند، ۲۲ نفر تکمیل درمان را سپری میکنند و ۵۳ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند.
وی عنوان کرد: تعداد ۹۲ نفر در استان در ۲۴ ساعت گذشته مثبت بوده که ۷۲ نفر از شهرستان بندرعباس، ۶ نفر از رودان، ۲ نفر از میناب، ۶ نفر از قشم، ۱ نفر از حاجی آباد، ۴ نفر از بندرخمیر، ۱ نفر از بستک به شمار آمار افراد مبتلا به کرونای مثبت جدید در هرمزگان اضافه شد.
فرشیدی اضافه کرد: بندرعباس با ۱۶۸۲، میناب با ۱۹۳، قشم ۹۷، رودان با ۶۴، کیش با ۵۴، حاجیآباد با ۵۳، بندرلنگه با ۳۶، بندرخمیر با ۳۲، پارسیان با ۱۸، بستک ۱۳، جاسک ۷ و سیریک با ۳ و بشاگرد ۳ مورد؛ جزئیات روند توزیع ابتلاء به ویروس کرونا در استان هرمزگان است.
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