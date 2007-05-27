اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد عموم دانشجویان کشور در تمام مقاطع تحصیلی رشته معماری و شهرسازی برای شرکت در این مسابقه حداکثر تا 20 خرداد فرصت دارند. ورودی عابر، نگهبانی و امتداد آن، لحاظ کردن نشانههای دانشگاهی و برخورداری از خلاقیت معمارانه از ویژگیهاییست که در طرحهای ارسالی باید به آنها توجه شده باشد.
متقاضیان هچنین باید حداکثر در دو برگ A2، پلان و نما را در مقیاس 1:50 عرضه کنند و طرحمایه و ایدههای کلی خود را نیز در یک برگ A4 شرح دهند. داوری طرحهای ارسالی توسط حسن اصانلو، سیاوش افشار، فرخ باور، مصطفی بهزاد فر، نقی رادمرد و کورش رفیعی انجام میشود.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ثبتنام میتوانند به دانشگاه سوره تهران یا به نشانی اینترنتی http://news.aruna.ir/archives/2007/May/15/1072.php مراجعه کنند. به برگزیده اول این مسابقه تندیس و سه سکه بهار آزادی، به نفر دوم لوح تقدیر و دو سکه و به برگزیده سوم تقدیرنامه و یک سکه بهار آزادی تعلق خواهد گرفت.
* نمایشگاه پرتره سینماگران ایران در نگارخانه هنر سوره
عکسهای سیدوحید حسینی از پرتره 43 چهره سینمایی ایران از هفتم تا سیزدهم خرداد در نگارخانه هنر سوره روی دیوار میرود.
حسینی در این نمایشگاه که "یک مژه خفتن" نامگذاری شده، پرتره فیلمسازان، مدرسان، طراحان صحنه و صدابرداران سینما را به نمایش گذاشته که از میان آنها میتوان محمدرضا اصلانی، احمد الستی، فرزاد مؤتمن، محمدرضا دلپاک و علی مژگان را نام برد.
علاقمندان برای تماشای این عکسها میتوانند صبح و بعد از ظهر به نگارخانه هنر سوره در خیابان آزادی، بین خوش و آذربایجان، جنب کوچه کامیاران مراجعه کنند.
دانشگاه سوره تهران با انتشار فراخوان از عموم دانشجویان معماری و شهرسازی خواست طرحهایشان را برای شرکت در مسابقه طراحی سردر و جداره شهری دانشکده معماری سوره به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد عموم دانشجویان کشور در تمام مقاطع تحصیلی رشته معماری و شهرسازی برای شرکت در این مسابقه حداکثر تا 20 خرداد فرصت دارند. ورودی عابر، نگهبانی و امتداد آن، لحاظ کردن نشانههای دانشگاهی و برخورداری از خلاقیت معمارانه از ویژگیهاییست که در طرحهای ارسالی باید به آنها توجه شده باشد.
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