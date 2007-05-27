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۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۱۹

جهت رفاه زائرین حرم حضرت امام (ره)؛

بانک رایانه ای ثبت اطلاعات گمشدگان راه اندازی می‌شود

جهت رفاه حال زائرین ، در هیجدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) بانک رایانه ای ثبت اطلاعات گمشدگان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد امداد گمشدگان نیروی هوایی سپاه گفت : با راه اندازی بانک رایانه ای ثبت اطلاعات گمشدگان راهنمایی های لازم جهت رفاه حال زائرین مرقت مطهر انجام می گیرد.

سرهنگ پاسدار مجید براتی ، بکارگیری 400 نفر از کارکنان و بسیجیان، ایجاد ارتباط بی سیم و باسیم با قرارگاهها جهت اطلاع رسانی، رساندن سریع گمشدگان به کاروانهای خود قبل از حرکت و نصب پنج دستگاه نمابر جهت تبادل اطلاعات بین ستاد گمشدگان و پایانه های مسافربری را از جمله ویژگیهای این سیستم برشمرد.

وی همچنین، انتقال گمشدگان از طریق پایانه های مسافربری ، پرداخت کرایه آژانس جهت عزیمت به شهرستانها، برقراری تماس با خانواده گمشدگان جهت اطلاع رسانی از وضعیت آنها ، انتقال آنان به کاروانها با دهها موتور سیکلت توسط گروه تفحص ، انتقال گمشدگان بیمار به مراجع درمانی در صورت نیاز و ایجاد فضای تفریحی جهت سپری کردن اوقات فراغت کودکان گمشده را از جمله موارد پیش بینی شده در ستاد امداد گمشدگان عنوان کرد.

کد مطلب 493189

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