به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "چند روز بعد "دومین ساخته بلند سینمایی کریمی است که از 22 تا 30 ژوئن 2007 (اول تا 9 تیرماه) در بخش مسابقه جشنواره فیلم مونیخ به نمایش درمی آید. بازیگر سرشناس سینمای ایران هم اکنون در شصتمین جشنواره فیلم کن داور فیلم های بخش سینه فونداسیون است.

"چند روز بعد" یک اثر اجتماعی و خیابانی است. فیلم داستان زندگی زنی به نام شهرزاد را روایت می کند که باید برای زندگی خود تصمیم مهمی بگیرد. در این زمان او می خواهد انتخاب کردن در شهری مثل تهران را تجربه کند. در این اثر علاوه بر کریمی، نیلوفر خوش خلق، حسام نورایی و احسان امانی نیز ایفای نقش می کنند.