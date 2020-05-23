حماسه مردان شالیزار در جنگ/ تقدیم ۲۷۰ شهید برای فتح خرمشهر

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تقویم که به ایستگاه سوم خرداد می‌رسد، قلب شهر و مردمانش از تپش می‌ایستد و فکر و ذهن از همه جای وطن به‌سوی خرمشهر پرواز می‌کند، شهری که چهارم آبان ۵۹ سقوط کرد اما با جان‌فشانی‌های ملت سوم خرداد ۶۱ دوباره به آغوش وطن بازگشت.

خرمشهر ۵۷۵ روز در اشغال رژیم بعث بود تا پاره تن ایران‌زمین دوباره به مام میهن بازگشت و در این راه ۲۷۰ مازندرانی نیز به فیض شهادت رسیدند.

آزادی خرمشهر یادآور جاری شدن خون‌هایی است که برای حفظ کیان مقدس به زمین ریخته شد تا بگویند چیزی بالاتر از غیرت ایرانی وجود ندارد و مازندران که همواره پای ثابت حضور در جبهه‌های جنگ و دفاع مقدس بود، فرزندان و مردانش، فصل شالی و شالی‌کاری را رها کرده و پا از دل شالیزارها بیرون کشیدند و وارد عرصه نبرد شدند.

مازندران در طول دفاع مقدس بیش از ۸۷ هزار رزمنده به مناطق جنگی اعزام کرد که از این تعداد بیش از ۱۰ هزار نفر جانشان را نثار کردند و۲۷۰ نفر از این شهدای والامقام در عملیات آزادسازی خرمشهر به فیض شهادت رسیدند. مرور برگ‌های تاریخ دفاع مقدس نشان می‌دهد که در بسیاری از عملیات‌ها می‌توان ردپای پررنگ مازندرانی‌ها را دید از آزادسازی خرمشهر گرفته تا شکست حصر آبادان و عملیات دیگر.

آزادی خرمشهر معجزه بود

سردار عبدالعلی عمرانی از حماسه‌سازان دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر آزادی خرمشهر را از معجزات بزرگ الهی بیان کرد و ادامه داد: خرمشهر که کلید فتح بصره و بغداد بود و کارشناسان خارجی می‌گفتند ایرانی‌ها برای باز پس گرفتن خرمشهر باید به کره ماه بروند و ستاد جنگ پنتاگون نیز معتقد بود مگر می‌توان گردو را با دندان شکست اما دیدیم که خرمشهر پس از گذشت ماه‌ها با جان‌فشانی بسیجیان گمنام و بی‌نام‌ونشان آزاد شد.

وی بابیان اینکه روز آزادسازی خرمشهر پنج قرارگاه فعالیت می‌کرد، افزود: خرمشهر داخل جزیره‌ای واقع‌شده که رودخانه‌ها اطراف آن را احاطه کرده است و بااین‌حال در فرایند آزادسازی خرمشهر ۸۳ هزار اسیر از ۱۲ کشور جهان گرفتیم و نشان می‌دهد کشورهای مختلفی به صدام کمک می‌کردند.

سردار عمرانی معرفت بسیجیان، اعتقاد و آرمان‌هایشان را از ویژگی‌های حماسه آزادی خرمشهر بیان می‌کند و می‌گوید: تمام آرزوهای دوستان شهید ما کسب رضایت خداوند و آرزوی تمام فرماندهان و رزمندگان فتح خرمشهر بود.

نقش آفرینی ۳۶ میلیون ایرانی برای آزادی خرمشهر

وی با اشاره به اینکه ۳۶ میلیون ایرانی در آزادسازی خرمشهر نقش‌آفرینی کردند گفت: از مازندران نیز سربازان و بسیجیان زیادی در عملیات شرکت داشتند و شماری نیز به فیض شهادت رسیدند.

سردار عبداله ملکی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های دفاع مقدس و شکل‌گیری ستاد دفاع مقدس گفت: این برنامه‌ها از سوم خردادماه شروع و تا پایان اسفند به مدت ۴۲ هفته ادامه دارد و ۱۶ کمیته در این راستا شکل‌گرفته است.

وی با اشاره به شیوع کرونا یادآور شد: به دلیل شیوع این بیماری، تقویت برنامه‌ها از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها در دستور کار قرار دارد و در این راستا شورای فضای مجازی در استان فعال‌شده است.

وی به عملیات بیت‌المقدس که به آزادی خرمشهر انجامید اشاره کرد و بیان داشت: در این عملیات پیروزمندانه سپاه اسلام ۱۶ هزار نفر از نیروهای رژیم بعثی عراق کشته و زخمی و ۱۹ هزار نفر نیز به اسارت رزمندگان اسلام درآمدند و ۵۵۰ دستگاه تانک و نفربر، ۵۳ فروند هواپیما، ۵۰ دستگاه خودرو و سه فروند هلی کوپتر توسط دشمنان علیه رزمندگان اسلام بکار گرفته شد.



وی اضافه کرد: در این جنگ نابرابر بیش از ۵۰۰ دستگاه تانک و نفربر، صدها قبضه انواع سلاح جنگی و ۳۰۰ دستگاه انواع وسایل نقلیه توسط رزمندگان اسلام به غنیمت گرفته شد.

حال و هوای مازندران نیز هم‌زمان با سالروز آزادسازی خرمشهر وصف نشدنی و دیدنی بود، مردان و زنان استان در جبهه پشتیبانی، باآنکه فاصله چندصدکیلومتری تا پایتخت مقاومت ایران داشتند، هم‌زمان بانوای «خونین‌شهر، شهر خون و قیام آزاد شد» که از رادیو و رسانه ملی به گوش می‌رسید، با برپایی جشن‌ها و آیین‌هایی یاد و خاطره این روز را گرامی داشتند و هرسال نیز به‌پاس حماسه‌آفرینی‌های فرزندانشان، سوم خرداد را گرامی می‌دارند.

در عملیات بیت‌المقدس شش هزار نفر از نیروهای رزمندگان اسلام به دست رژیم بعثی عراق به شهادت رسیدند و نیز ۲۴ هزار نفر مجروح شدند که از بین شهدا ۲۴۹ شهید مربوط به مازندران است.