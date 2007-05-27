صادرات باید سرلوحه تولیدکنندگان قرار گیرد

به گزارش پایگخبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن ، علیرضا طهماسبی افزود : تولید صنعتی بدون تجارت سالم نمی تواند موفق باشد؛ بنابر این باید کالاهای تولیدی علاوه بر قابلیت عرضه داخلی ، توانایی رقابت با تولیدات خارجی را نیز داشته باشند.

وی شعار وزارت صنایع و معادن را در دولت نهم تولید براساس صادرات دانست و تصریح کرد : براساس سند استراتژی ، نگاه در تولید باید جهانی و تعامل با شرکتهای خارجی باشد.

وزیر صنایع و معادن در ادامه ،‌ با اشاره به تولید بالای کاشی در کشور گفت : از این مقدار تنها یک سوم صرف نیاز داخلی می شود؛ بنابراین صنعتگران این واحدها باید درجهت جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید این واحدها و بقای واحدهای متبوع خود به فکر صادرات و کسب بازارهای بین المللی باشند.

طهماسبی همچنین با اشاره به وجود 55 میلیارد تن ذخیره معادن کشور، گفت : باید متناسب با این پتانسیل برای توسعه کشورجهت‌گیری صورت گیرد.

وزیر صنایع و معادن در ادامه دیدار با صنعتگران و معدنکاران استان اصفهان ، درباره انتقال تکنولوژی گفت : بدون سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و استانداردسازی بر روی کالا ، تولید صنعتی پایدار نخواهد بود.

طهماسبی افزود : مشوق‌های حمایتی دولت ، امکانات بالقوه و ایجاد زیرساخت‌های مناسب ، زمینه توسعه صنعتی همگون در استان اصفهان را ایجاد کرده است.

وی در پایان نشست با صنعتگران و معدنکاران استان اصفهان از ، به ویژه از خانه‌های صنعت و معدن خواست با دیدگاه کارشناسی ، بخصوص در حوزه کاهش نرخ سود بانکی ، از حقوق صنفی خود دفاع کنند.