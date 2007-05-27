دو باند قاچاق انسان در آذربایجان غربی متلاشی شد

سرگرد شهنام رضایی ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران افزود : این باندها در شهرستان های ماکو و خوی اقدام به قاچاق اتباع خارجی از جمله افغانستان و پاکستان می کردند که با هوشیاری ماموران 3نفر از عاملین شناسایی وتحویل مقامات قضایی شدند.

وی اضافه کرد : در این زمینه 225 نفر از اتباع بیگانه که به صورت قاچاقی وارد استان شده بودند شناسایی ودستگیر شدند.

رضایی همچنین از آتش گرفتن منزل مسکونی در شهرستان مهاباد به علت دپوی مواد سوختی قاچاق طی مدت مذکور خبرداد وافزود : در این حادثه کل خانه در آتش سوخته وی ک نفر از اهالی منزل فوت و یک نفر به شدت مجروح شده است.

وی کشف 180لیتر مواد مبدل مواد مخدر،دو کیلوگرم تریاک ، سه هزارو400 پاکت سیگار خارجی ،چهار کیلو مرفین ،پنج کیلوگرم هروئین و 37هزار ثوب لباس خارجی را از جمله اقدامات فرماندهی انتظامی استان طی هفته گذشته اعلام کرد.

