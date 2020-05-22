جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دقایقی پیش در خیابان کریمخان حوالی خردمند بنا به گزارش اهالی محل بوی سوختگی از یک ساختمان دو طبقه قدمی استشمام شد که فوراً دو نیرو از آتش‌نشانی منطقه به سمت محل اعزام که نیروی اول به محض ورود اعلام کرد که احتیاجی به اعزام نیروی دوم نیست چرا که نه شعله‌ای مشاهده شده و نه دودی.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: با بررسی‌های انجام شده تا به الان احتمال این می‌رود که بوی استشمام شده مربوط به سوختن سیم‌های ساختنمان باشد اما بنا به ضرورت همچنان ماموران ما در محل حضور دارند تا تحقیقات لازم انجام تا جلوی اتصالی‌های احتمالی گرفته شود.