شهریه مدارس شاهد برای سال تحصیلی جدید اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رزاقی آخرین آمار دانش‌آموزان و مدارس شاهد را اعلام کرد و گفت: اکنون ۳۸۲ هزار و ۱۶۰ دانش آموز در ۱۳۵۰ مدرسه شاهد تحصیل می‌کنند.

وی میزان شهریه دریافتی سال آینده را نیز اعلام کرد و افزود: کمک سرانه مشارکت دانش‌آموزان غیر شاهد در دوره ابتدایی حداقل ۴۵۰ و حداکثر ۸۵۰ هزار تومان، در دوره متوسطه اول حداقل ۵۳۰ و حداکثر یک میلیون تومان و در دوره متوسطه دوم حداقل ۶۴۰ و حداکثر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

رزاقی کمک سرانه مشارکت دانش‌آموزان شاهد را نیز اعلام کرد و گفت: وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه دانش‌آموزان شاهد (فرزند شهید و جانباز ۷۰ درصد و بالاتر) مطابق با ارقام مندرج در جدول ذیل، از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین و پرداخت می‌شود. بر این اساس کمک سرانه دوره ابتدایی ۴۵۰ هزار تومان، متوسطه اول ۵۲۰ هزار تومان و متوسطه دوم ۶۵۰ هزار تومان است.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش افزود: وجوه فوق برنامه فرزندان آزادگان و جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد معادل ۷۵ درصد ارقام تعیین شده برای دانش‌آموزان شاهد، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و مابقی آن به عنوان سهم مشارکت توسط اولیای آنها پرداخت می‌شود.