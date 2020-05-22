جلسه هماهنگی برای تشکیل سفارت مجازی ایران در فلسطین بعد ازعید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس مفاد قانون مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران از سوی وزارت امور خارجه در فلسطین، اولین جلسه هماهنگی برای بررسی و تعیین نحوه اجرای این مصوبه، بلافاصله پس از عید سعید فطر با حضور حسین جابری انصاری، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان و مدیران کل ذیربط این وزارتخانه برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در ماده ۲ طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، مقرر کردند وزارت امور خارجه ظرف مدت ۶ ماه، مقدمات لازم را برای تشکیل "سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران" فراهم آورد.