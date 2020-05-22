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۲ خرداد ۱۳۹۹، ۲۲:۳۶

وزارت امور خارجه اعلام کرد؛

جلسه هماهنگی برای تشکیل سفارت مجازی ایران در فلسطین بعد ازعید فطر

جلسه هماهنگی برای تشکیل سفارت مجازی ایران در فلسطین بعد ازعید فطر

وزارت امور خارجه اعلام کرد: اولین جلسه هماهنگی برای تشمیل سفارت مجازی ایران در فلسطین، پس از عید سعید فطر با حضور حسین جابری انصاری و مدیران کل ذیربط برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس مفاد قانون مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران از سوی وزارت امور خارجه در فلسطین، اولین جلسه هماهنگی برای بررسی و تعیین نحوه اجرای این مصوبه، بلافاصله پس از عید سعید فطر با حضور حسین جابری انصاری، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان و مدیران کل ذیربط این وزارتخانه برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در ماده ۲ طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، مقرر کردند وزارت امور خارجه ظرف مدت ۶ ماه، مقدمات لازم را برای تشکیل "سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران" فراهم آورد.

کد مطلب 4932322
طیبه بیات

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