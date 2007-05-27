وی ضمن ابراز خوشحالی از بازدید امروز خود از بخش های مختلف صدا و سیما به خبرنگار مهر گفت : "من سال 1997 هم از رادیو و تلویزیون ایران بازدید کرده بودم، ولی در بازدید امروز متوجه شدم شبکههای معاونت برون مرزی پیشرفت کرده و برنامههای متنوعی را به زبانهای مختلف تهیه میکند. استودیوها هم دیجیتال شدهاند که این به سرعت برنامهها اضافه خواهد کرد. امیدوارم همکاری ایران و سودان در زمینه ساخت برنامهها بیشتر شود و ما از برنامههای ایران استفاده کنیم."
رئیس رادیو و تلویزیون سودان امروز علاوه بر شبکه های رادیویی معاونت برون مرزی، از استودیو شبکههای الکوثر، سحر و العالم نیز بازدید کرد. مهندس عزتالله ضرغامی، رئیس رسانه ملی، دقایقی دیگر با رئیس رادیو و تلویزیون سودان دیدار میکند.
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