11 شهر در استان مازندران فاقد کتابخانه عمومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، رمضانعلی محسنی عصر امروز در نشست مدیران کتابخانه های عمومی استان مازندران اظهار داشت : در حال حاضر 51 باب کتابخانه عمومی فعال در استان وجود دارد که 49 باب تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی استان و دو باب دیگر از طریق مشارکتهای مردمی هدایت می شوند.

وی افزود : بر اساس استاندارد ایفلا باید 63 کتابخانه شهری در مازندران وجود داشته باشد که هم اکنون 17 کتابخانه دیگر مورد نیاز است .

محسنی خاطر نشان کرد : از تعداد 110 دهستان موجود در مازندران تعداد 105 دهستان فاقد کتابخانه هستند و در حال حاضر به ازای هر 56 هزار و 275 نفر یک کتابخانه در سطح استان موجود است که این رقم با متوسط کشوری فاصله زیادی دارد .

وی عنوان کرد : سرانه زیربنای موجود کتابخانه های استان به ازای هر 100 نفر 96 سانتی متر است در حالی که متوسط کشوری سرانه هر فرد را یک متر مربع در نظر گرفته است .

محسنی ادامه داد : هم اکنون در استان مازندران به ازای هر 100 نفر 19 جلد کتاب موجود است که این رقم با متوسط کشوری فاصله چندانی ندارد .

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در این نشست اظهار داشت : ملتی در خور ستایش و اعتبار جهانی است که اندیشه های آن مبتنی بر مطالعه باشد و مسئولان باید در راستای گسترش فرهنگ اندیشه و کتابخوانی تلاش بیشتری انجام دهند .

محمد اسماعیل امامزاده افزود : در طول عمر حکومت پهلوی فقط 20 کتابخانه عمومی در استان ساخته شد اما ظرف 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد 31 کتابخانه در این منطقه ساخته شده است .

وی خاطر نشان کرد : سطح زیربنا هر کتابخانه در مازندران 541 متر مربع است و از 49 کتابخانه تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور، هشت کتابخانه درجه یک ، 21 کتابخانه درجه دو ، 15 کتابخانه درجه سه و بقیه درجه چهار هستند .

امامزاده تعداد کتابخانه های محلی استان را هفت کتابخانه اعلام کرد و از ساخت 11 کتابخانه محلی دیگر تا پایان سال در مازندران خبر داد.