همایش ادبی عروج در اصفهان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش ادبی که همراه با شب شعر عروج برگزار می شود هنرمندان و شعرا پیرامون شخصیت حضرت امام اشعار خود را می خوانند.

همچنین نمایشگاه آثار هنری هنرمندان نقاش فلسطین با موضوع امام خمینی و انقلاب اسلامی از دهم خرداد لغایت پنجم تیرماه در محل نگارستان امام خمینی(ره) و نیز نمایشگاهی از آثار هنری هنرمندان اصفهان با موضوع سالگرد ارتحال حضرت امام از برنامه های این موسسه است.

بر اساس این گزارش برگزاری مسابقه اینترنتی با محوریت وحدت ملی، انسجام اسلامی و مسابقه اینترنتی دیگری تحت عنوان "زن در اندیشه حضرت امام" در سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار می شود.

برپایی نشست های علمی و فرهنگی و نمایشگاه کتاب در انتشارات عروج و فرهنگستان هنر از دیگر اقدامات موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام است.