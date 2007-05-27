انطباق قوانین کشورهای اسلامی با قرآن و سنت ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان با آیت‌الله جنتی دبیر شورای‌نگهبان دیدار و گفتگو کردند.



در این دیدار آیت‌الله جنتی با اشاره به ضرورت اتحاد و انسجام کشورهای اسلامی به ویژه در برابر تهدیدات دشمنان تصریح کرد: جمهوری اسلامی مبنای سیاستهای خود را بر وحدت کشورهای اسلامی استوار کرده است ، چرا که هر چه تفرقه داشته باشیم از اسلام و قرآن دور شده‌ایم.

وی با تشریح روند تطبیق قوانین موضوعه با اسلام و راهکارهای صیانت از قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران در شورای ‌نگهبان گفت: شبهه‌ای که دشمنان القاء کرده بودند این بود که اسلام امروز نمی‌تواند کشورها را اداره کند. بنابراین مسأله جدایی دین از سیاست را مطرح کردند. اما علمای بزرگ اسلام از جمله حضرت امام خمینی‌ (ره) تأکید کردند که اسلام برای همه شؤون زندگی احکام دارد و امکان ندارد دین از سیاست جدا باشد.

دبیر شورای‌نگهبان با تأکید بر مفتوح بودن باب اجتهاد یادآور شد: به نص پیامبر (ص) علما می‌توانند احکام اسلام را با مقتضیات زمان پیاده کنند.

وی ضمن استقبال از برگزاری چنین دیدارهایی، تشکیل محافلی از علمای اسلام برای تطبیق قوانین با فقه اسلامی را موجب استفاده از تجربیات اندیشمندان ارزیابی کرد و گفت: به ویژه فرق مذاهب اسلامی در مسائل بین‌المللی، سیاسی و غیره می‌توانند با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.

در این دیدار محمد خالد مسعود رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان نیز با برشمردن اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور پاکستان و ایران گفت: استعمار سعی کرد دو کشور را از هم دور کند، کشورهای غربی منافع خود را در تحکیم اختلاف کشورهای اسلامی و فرقه و مذاهب اسلامی می‌بینند.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی به ما این سه نکته را یادآور شد که "قدرت اصلی ما در اسلام است"، "ما تا وحدت نداشته باشیم نمی‌توانیم با دشمنان اسلام مبارزه کنیم"، "بنابراین باید فراتر از توقعات فرقه‌ای به اشتراکات توجه کنیم".

رئیس شورای‌ ایدئولوژی اسلامی پاکستان ضمن تشریح جایگاه این شورا در نظام سیاسی کشورش گفت: این شورا در سال 1962 میلادی ایجاد شد و جایگاه آن مانند شورای‌نگهبان است. اما بیشتر نقش مشاوره‌‌ای برای حکومت پاکستان دارد.

وی افزود: یکی از وظایف این شورا بازنگری در قوانین است و قوانینی را که با اسلام مغایرت دارد را مشخص کرده و نظر خود را هم اعلام می‌کند.

وی گفت: از 1962 میلادی این شورا 30 هزار قانون را بازنگری کرده و طی 72 گزارش، نسبت این قوانین را با احکام اسلامی تشریح کرده است. از سال 2004 این شورا به این نتیجه رسیده که گزارش‌ها و توصیه‌های ارشادی خود را برای اصلاح قوانین و تطبیق آنها با احکام اسلامی به طور علنی، اعلام کند.

وی خواستار تبادل تجربیات شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان و شورای‌نگهبان شد و گفت: خوشحال می‌شویم که از مباحث شما در مسائل فقهی و حقوقی استفاده کنیم.

رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان با اشاره به اندیشه‌های شهید مطهری گفت: خوشبختانه علمای اسلامی در ایران هم با فلسفه غرب آشنا هستند و هم به میراث اسلامی احاطه دارند و به خوبی توانسته‌اند نحوه پیاده شدن احکام اسلامی را در دنیای مدرن تبیین کنند.