به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "ولید المعلم" وزیر امور خارجه سوریه به هنگام انداختن رای خود به صندوق درهمه پرسی ریاست جمهوری این کشور در وزارت امور خارجه گفت : همانطور که قبلا اعلام کردیم سوریه ارتباطی با گروه موسوم به فتح الاسلام ندارد و این گروه بخشی از شبکه القاعده و یک گروه تروریستی مورد پیگرد از سوی سوریه است.

وی افزود : فرمانده گروه فتح الاسلام تحت پیگرد دستگاه امنیتی سوریه است و این گروه در دهم ماه جاری میلادی با صدور بیانیه ای تهدید کرد که به اجرای عملیات در سوریه اقدام خواهد کرد.

در درگیری های سه روزه میان گروه فتح الاسلام در اردوگاه "نهر البارد" در شمال لبنان و نیروهای ارتش لبنان 78 نفر کشته شدند و هم اکنون آتش بس شکننده ای میان دوطرف برقرار است.

وزیر امور خارجه سوریه در پاسخ به سوالی درباره دادگاه بین المللی ویژه رسیدگی به پرونده ترور "رفیق حریری" نخست وزیر پیشین لبنان گفت که سوریه به این دادگاه اهتمامی ندارد و دمشق به عنوان طرفی در (تدوین) اساسنامه آن و توافقنامه امضا شده میان لبنان و سازمان ملل متحد در این باره نبوده است.

وی بار دیگر تاکید کرد : سوریه از حاکمیت ملی خویش به نفع دادگاه بین المللی ترور حریری چشم پوشی نخواهد کرد.

المعلم خاطرنشان کرد : لبنان تصمیم گرفت که از حاکمیت خود برای این دادگاه چشم پوشی کند، اما تصمیم سوریه این است که به حاکمیت ملی خود پایبند باشد و ما از این حاکمیت چشم پوشی نخواهیم کرد.

انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه هفته جاری پیش نویس اصلاح شده قطعنامه ای را تصویب کند که هدف از آن آغاز اجرای توافقنامه تشکیل دادگاه بین المللی ترور حریری از دهم ماه ژوئن است.