نماز عید سعید فطر در تمام مساجد خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری نماز عید سعید فطر در تمام مساجد استان با رعایت کامل پروتکل‌ها و قوانین بهداشتی خبر داد و از نمازگزاران خواست ضمن استفاده از ماسک و دستکش، مهر و سجاده شخصی نیز همراه داشته باشند.

در این اطلاعیه آمده است: پاک و منزه است پروردگاری که درهای رحمتش را به سوی عباد الرحمن گشود؛ رحمت را بر خویش فرض کرد، لحظه لحظه‌های ماه میهمانیش را قرین برکت، بخشایش و بهجت ساخت و آتش قهرش فروکش کرده تا میهمانانش با ندای اُدخلُوها بِسلامٍ آمِنِین در زمره مرحومین در دریای لطف بیکرانش درآیند و خود مُزد یک ماه روزه داری و عبادت شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ضمن تبریک پیشاپیش حلول ماه شوال و گرامیداشت سالروز فتح ظفرمندانه خرمشهر قهرمان، از عموم مردم مؤمن، روزه‌دار و متدیّن باب‌الرضا-گنجینه معرفت‌ها دعوت می‌نماید ضمن اجرای تمامی قوانین بهداشتی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در نماز معنوی و باشکوه عید سعید فطر که در تمامی مساجد سطح استان برگزار خواهد شد شرکت فرمایند.

لازم الذکر است در راستای رعایت مقررات بهداشتی همه مؤمنین مهر، سجاده و زیر انداز همراه داشته باشند و با داشتن ماسک و دستکش در نماز شرکت نمایند.

ضمناً یادآور می‌گردد نماز عید در صحن مصلی امام خمینی رحمت‌ا…علیه بجنورد (داخل مصلی) رأس ساعت ۰۷:۰۰ صبح و به امامت نماینده معزّز ولی فقیه در استان نیز اقامه خواهد شد.