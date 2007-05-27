مشاور رئیس جمهور خواستار حمایت رئیس مجلس از رئیس دیوان محاسبات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این نامه به این شرح است : این روزها مردم ما و به خصوص نسل سوم و جوان پیگیر تحولات داخلی و رویدادهای منطقه ای و جهانی هستند . از شروع کار مجلس هفتم و تغییرات اصولی در رویکردهای مجلس اصولگرا در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و ... و روی کارآمدن دولت نهم جوانه های شاداب انقلاب اسلامی از زیر گرد وغبار سالهای غفلت زدگی و دلزدگی و دلمردگیهای ناشی از محافظه کاری به جای آرمان طلبی و تجمل گرایی به جای رشد وتعالی ، عشرت زدگی و دم غنیمتی به جای عدالت گرایی سر برآورده است و با چنان سرعتی رو به رشد و تعالی است که درخت پاکی را می ماند که با ریشه ای عمیق در خاک ، سر بر آسمان می ساید که بندگان را در شگفتی فرو برده است . لازمه چنین رویشی ریزش علفهای هرز ، خشکیده ، پوسیده و متعفنی است که به گوشه و کنار باورهای مدیرتی کشور بختک وار چسبیده است .

این که هیچ توسعه ای بدون فساد مالی امکان پذیر نیست !، این که عدالت در جامعه فقیر ، توزیع فقر است !، این که اگر رشد اقتصادی می خواهید ، اول باید عدالت را قربانی کنید ! ، این که مغزهای اقتصادی همان دزدهای برتر هستند ! ، این که از نخورده بده به خورده که لذتش را برده !، این که انقلاب میراثی بر جای نهاده که ایثار، نجابت، کار، تلاش و انفاق از آن مردم و پست، مقام و بیت المال از آن آقازاده ها و مدیران مادرزادی است ، این که همه باید مواظب باشند نکند در مورد یک فاسد اقتصادی و دست دراز به بیت المال ( زبانم لال ) کمی بی عدالتی صورت گیرد ! یا خدای ناکرده ، دزدی و رشوه گیری و رشوه دهی، مورد بی مهری یا کم عطوفتی واقع شود ! نکند دزدی در محکمه قضایی مورد سئوال واقع شود ! یا مثلا مورد بی حرمتی واقع شود و هر چه دزد بزرگتر، دزدی بزرگتر و فساد مالی بزرگتر احترام دزد بیشتر و رافت اسلامی در مورد او بیشتر باید مراعات شود ! مبادا کسی که بیش از بیست سال اموال مردم را به یغما داده و برده و مثل کنه به صندلی ریاست چسبیده و خود جزئی از پست و مقام شده و دیگر فرقی بین ستون فقرات او با پایه صندلی ریاست نیست . حالا اگر مقامی بیاید ( به جز حضرت عزراییل ( ع) که ایشان هم نمی آید حتما به دستور خداوند متعال که به آنان فرصت داده تا ... و تازه اگر بیایند آن قدر آقازاده و عموزاده و ... در نوبت مدیریت هستند که فرصت به دیگران نمی رسد ) حالا اگر مقامی بیاید و بگوید ، ببخشید چند صباحی بروید آبی به سر و رویتان بزنید و نفسی تازه کنید ، قدمی بزنید ... ببخشید آقا ، دکتر ، مهندس ، استاد کمرتان خشک نشود و ... چه سرو صداهایی و چه داد و فریادی از همه جا و از هر جا که چرا با آبروی مدیران بازی می کنید و چرا این قدر شتابزده تصمیم می گیرید ، صبر کنید حتما 27 سال دیگر ... تا نسل اندر نسل، مقام و میز و آقا و آقازاده و پست و ریاست چنان در یکدیگر ممزوج شوند که با هیچ حلالی قابل حل کردن یا تجزیه کردن نباشد ، چنان که در تاریخ حکومتهای فاسد در جهان و در جهان اسلام و در ایران بارها شاهدش بوده ایم و مبادمان ... .

جناب آقای دکتر حداد عادل نه بنده بلکه اکثر مردم ما شما را به عنوان یک شخصیت فرهنگی می شناسند تا سیاستمدار و مقبولیت شما نیز بیشتر از این ساحت است . امروز عرصه افکار عمومی و احساسات ملی منتظر، اظهار نظر مدیران و مسئولان و به خصوص نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است . در این سال ها به خصوص پس از جنگ تحمیلی بارها و بارها فرمان مبارزه با مفاسد مالی واقتصادی و دست درازی به بیت المال که ام الفسادها است از سوی بالاترین مقام کشور صادر شده است و بارها و بارها از سوی مسئولان یا نادیده و ناشنیده گرفته شده و یا مسئولان به شعارفکنی و فرافکنی پرداخته اند و شاید به خیال شان که موج عدالت خواهی و عدالت گستری را با تدابیر ! از سر بگذرانند ( و چه بلایی که در این سالها به سر معنای تدبیر در نیاورده ایم ) و چند صباحی به سخنان تکراری که عزم ملی می خواهد . آقا ، گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند . و تازه خبر ندارید حاج آقا این پرونده که چیزی نیست بیایید در دفتر بنده تابه شما نشان بدهم . یا این پوست خربزه است زیر پای شما انداخته اند ، یا آقا این کار دشمن است . می خواهند جلوی سرمایه گذاری را بگیرند . آقا با این اوضاع تزلزل اقتصادی ، یا عدم امنیت اقتصادی ، دیگر کسی سرمایه گذاری نمی کند ( یعنی سرمایه گذاری را معادل دزدی قلمداد کردن )و آقا الان موقع این حرف ها نیست ، بگذارید یکی دو دهه سرمایه گذاری شود صنعت وتجارت پا بگیرد بعد سیستم را باید اصلاح کرد . ( و باز همان قضیه مرغ و تخم مرغ . و دلبر جانان من برده دل و جان من و برده دل و جان من ) و از مجموع این فرمایشات عرشی و نصایح فرشی یک توده غلیظ ابهام و تردید در اذهان عمومی ایجاد کرده اند تا آن عزم روشن و مصلحانه به یک تردید و ترس عمومی تبدیل شود و به تصور شیاطین طراح این فضاسازی ، قدرت فرمان را بشکنند و ... آن را کند ، کنند . غافل از اینکه مثل آنان مثل همانی است که بر سر شاخ بن می برید .

جناب آقای دکتر حداد عادل چون جناب عالی را یک شخصیت فرهنگی و اندیشه ورز می شناسیم ، مایلم نظر شما را به انتظار اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران و حتی خارج از ایران به میزان جدیت نظام جمهوری اسلامی در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی جلب کنم . بدون تردید دشمنان انقلاب اسلامی با تمام توان و با هر وسیله و هر ترفندی تلاش کرده و می کنند تا : 1- مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی را برای رشد وتوسعه خطرناک و مخرب جلوه دهند ؛ 2- مبارزه با مفاسد مالی واقتصادی را از اولویت بیاندازند ؛ 3- مبارزه با مفاسد شکلی و صوری را به جای مبارزه با مفاسد اخلاقی قلمداد کنند و به آن اولویت بخشند و تازه بگویند مبارزه با مفاسد اخلاقی مقدم بر مبارزه با مفاسد اقتصادی است . یعنی رشوه خواری ، پارتی بازی و دزدی همه مطابق معیارهای اخلاقی است و هیچ منافاتی با دستورات اخلاقی اسلامی ندارد ! ؛ 4- تا آنجا که ممکن است با حمایت کردن از مدیران کم شعور ، غیر خلاق و فاسد ، قوانین ، مقررات و برنامه های ناشدنی را به تصویب برسانند . تا زمینه رشوه دهی ، رشوه گیری و ... برای اکثریت فراهم شود . به عبارت دیگر همه یا اکثریت را آلوده کنند تا خود آلوده ، جرات اعتراض مفسدان را از دست بدهد ؛ 5- درشت نمایی گناهان فردی و کوچک جلوه دادن یا معمولی جلوه دادن گناهان اجتماعی و عادی سازی دست درازی به بیت المال ؛6- ناشدنی جلوه دادن اجرای عدالت و برگزاری نشست ها و سمینارها برای دور زدن عدالت و ... تبلیغ کنند چون بشر نمی تواند به عدالت آرمانی دست پیدا کند پس بهتر است از اساس به سمت یک جامعه عدالت گریز و قدرت گرا برود و همان ماجرای قانون جنگل پذیری و بقاء اصلح یا بقاء اقوی و ... ؛ 7- قوانین و مقررات را برای مردم چنان پیچیده و غیر قابل درک و فهم به تصویب برسانند تا زمینه رشوه گیری ، کارچاق کنی و کار راه اندازی مهیا شود . ( در حالی که قوانین باید برای مجریان پیچیده باشد تا مجری از دستکاری در مسیر اجرای قانون نگران باشد ولی مردم باید به سهولت و راحتی کارشان انجام شود ) ؛ 8- اگر با تمام ترفندها و توطئه ها باز هم موفق نشدند جلوی مبارزه با مفاسد اقتصادی را در نظام جمهوری اسلامی بگیرند ، جریان مبارزه با مفاسد مالی واقتصادی را زیر خطاهای کوچک و بزرگ و قصور و تقصیرهای مبارزان با مفاسد قرار داده و به جای تشویق ، حمایت ، هدایت و ارزیابی جریان مبارزه، افراد مبارز اعم از قضات ، کارشناسان و کارآگاهان را زیر سئوال ببرند و آنان را از مبارزه بازدارند و به مردم بباورانند که عطای مبارزه را به لقایش ببخشند ! ؛ 9- و هزاران ترفند و توطئه دیگر که نگذارند تا کشور از آلودگی ها پاک شود چرا که خوب می دانند هیچ کشور و تمدنی بدون مبارزه جدی و پیگیر با مفاسد اقتصادی و مالی به هیچ رشد و تعالی نرسیده و نخواهد رسید .

جناب آقای دکتر حداد عادل این سخنان را برای شما گفتن زیره به کرمان بردن است . شما خود نهج البلاغه تدریسس می فرمایید . بهتر از بنده می دانید عدالت گستری و حراست از حقوق ملت و بیت المال به مراتب دشوارتر از حراست از تغور مسلمانان و حفاظت از مرزهای آبی و خاکی است . اگر حفظ و حراست از مرزهای آبی و خاکی بدون ایثار و شهادت امکان پذیر نیست ، به طریق اولی حراست از مال و اقتصاد ملت به گذشت و فداکاری و ... نیازمند است . اما آیا چون دشوار است باید رهایش کرد ؟ یا اولین وظیفه حاکمان و حکومت ها به ویژه حکومت های الهی است که با تمام توان حقوق مردم را تمام و کمال بی منت تحویل شان دهند . امیر المومنین علی ( ع ) تا آخرین دانه های خرما و گندم مردم از بیت المال را تحویل شان نمی داد ، به خانه نمی رفت .

اگر امام علی ( ع ) ، عقیل بن ابی طالب را با آتش می آزماید یا دختر عزیزش را که این روزها متعلق به آن بانوی بزرگوار است به بریدن دست گوشزد می کند که اگر نبود که " به تو امانت داده بودند . دستت را به حکم خدا قطع می کردم " نشان از جدی بودن امر حراست از اموال بیت المال و مومنین ومردم دارد . متاسفانه این روزها رسانه ها و دست های ناپیدایی در پشت رسانه ها ، مزورانه و موذیانه فعال شده اند تا امید مردم نسبت به مبارزه جدی با فسادهای اقتصادی و بیت المال را متزلزل کرده و نهایتا به یاس تبدیل کنند . مبارزه با متعدیان و دست درازی ها به بیت المال که متاسفانه سال ها مورد غفلت واقع شده ، مبارزه ای به مراتب دشوارتر از مبارزه با تجاوز به مرزهای خاکی و آبی ایران اسلامی است . مبارزه با مفاسد اقتصادی، از درون خانه ها با حاج خانم ها و آقا زاده ها و نوه ها و ... شروع می شود . مبارزه با مفاسد اقتصادی از جنس مبارزه با نفس است و از جنس جهاد اکبر است و حاکمان باید حقوق مردم و محرومین را تا کابین زنان پیگیر باشند .

جناب آقای دکتر حداد عادل ، قلم شما و بیان شما سال هاست از سرچشمه قرآن مجید و نهج البلاغه و ... سیراب شده است . امروز روز آزمون صداقت گویی و صدق پذیری و حق گرایی همه بزرگان و مسئولین است . آیا به آنچه گفته ایم و گفته اید و گفته اند و نقل کرده ایم ، پای بندیم یا اگر کاری درست توسط شخصی که فرضا از ما نیست یا با او کدورتی داریم سر بزند با تمام بهانه ها و ارائه دلایل که نباید این طوری می نوشتید ، نباید این طوری می گفتید ، نباید اول به او گزارش می دادید ، نباید رونوشت به فلان کس می زدید ، اول باید حکم صادر می شد ، بعد گزارش می شد ، اول باید او ... .

آیا تمام این بهانه ها اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی را زیر سئوال نمی برد ؟ ؛ آیا مدیران سالم و متعهد آینده که امروز نظاره گر برخورد مقامات با جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند ، پیش خودشان نمی گویند : " با طنابب این مسئولین بلند مرتبه وارد گود مبارزه با مفسدین اقتصادی نمی شود شد !" ؛ آیا جامعه ای که زیر ضربات این مفاسد سال هاست به مفاسد ریز و درشت دیگری گرفتار شده ، نمی گوید " بابا دست اینها هم در جیب آنهاست " ؛ آیا این همه که برای آبروی فلان مدیر عامل حداقل بی کفایت ... یا آبروی فلان رئیس حداقل وامانده ، یا آبروی فلان مامور عالی رتبه حداقل گیج و مات نگران هستیم ، نگران آبروی اسلام ، انقلاب اسلامی ، دستورات صریح قرآن ، یا آبروی مردم رشوه گیر زده ، باج گیر زده ، مفت خورزده ، آقا زاده زده و حاجی زاده زده هستیم ؟! ؛ چگونه است تا بحث حفظ آبرو می شود ، باید به فکر آبروی خطاکاران بزرگ و دزدان بزرگ بیت المال باشیم ولی کسی به فکر آبروی فلان زن بیوه ، یا آبروی فلان کارگر از کار افتاده یا آبروی فلان جوان بیکار نیست .

می گویند در برخورد با اشرار و قداره کش ها و زورگیرها و معترضین به نوامیس و اموال مردم، نیروی انتظامی به صورتی جدی وارد عمل شده که جای سپاس دارد و می گویند برای رسواسازی بعضی از این اشرار آفتابه به گردن آنها آوایزان کرده و در همان محل و گذر آنان را گردانده است. راستی اگر قرار باشد آفتابه ای به گردن بعضی از این مفسدین اقتصادی بیاندازند، اندازه آن آفتابه چقدر باید باشد؟ آیا آفتابه ای به وسعت جزیره انگلیس کافی است؟ یا به اندازه ایالات متحده آمریکا باید باشد؟ در کجای این جهان پهناور باید آنها را گرداند؟ در منظومه شمسی؟! یا کهکشان شیری؟ یا در مزار شهدای انقلاب اسلامی ایران!

جناب آقای دکتر حداد عادل ، اگر پس از سالهای غفلت، دیوان محاسبات وارد عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی می شود و پرونده هایی را دنبال نموده، نباید از او سپاسگزاری نمود؟ آیا باید لغزش هاو خطاهای فردی را چنان بزرگ نمایی نمود که اصل مبارزه را زیر سئوال ببرد؟ آیا کاری آن هم به این پیچیدگی و به این دشواری، یعنی ره گیری و ردیابی میلیارد میلیارد تومان پول بی زبان "هاپولی شده" و از هضم رابع گذشته، می تواند بدون اشتباه و خطا انجام شود؟ و اگر نمی شود، خدای ناکرده باید چنین نتیجه بگیریم که پس مبارزه با مفاسد اقتصادی را فراموش کنیم و اصل مسئله را پاک کنیم؟ یا اینکه اگر قرار است اصل مسلم ضریب خطا را در کار بپذیریم، خطای آن را در راه اصلاح و صلاح جامعه که همان مبارزه با مفاسد اقتصادی است، بپذیریم و از کلیه مردم بخواهیم با دادن اطلاعات شان ضریب خطاهای تجسسی را کاهش دهند. جناب عالی بهتر می دانید رابطه افقی بین مدیران به مراتب غلیظ تر از رابطه های عمومی یا به تعبیری ولایی است یعنی تا انگشت تجسس یا اتهام در گوشه ای می گذارید، بار ترافیک تلفن های ثابت و سیار چند برابر می شود و همه امور مدیریتی کشور تحت الشعاع دفاع از آن مدیر متهم قرار می گیرد.

سالهاست عروسی ها و دامادی ها ارتباطات خانواده لوژیکی بین مدیران افقی صورت پذیرفته و به خاطر گرفتاری مدیران! آقازاده ها مشغول رتق و فتق امور می شوند و چه زود هوچی گری ها و غوغاگری ها به رسانه ها کشیده می شود. سالهاست دشمن با کمک ایادی آگاه یا ناآگاه داخلی، نهادهای نظارتی، تجسسی و داوری، نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد هجوم قرار داده و از هر طریق این نهادها را که از ارکان هر جامعه ای هستند در اذهان عمومی بی اعتبار یا کم اعتبار نموده است. اینکه دشمن از چه راهها و روش هایی نهادهای کلیدی که هر کدام بر اساس حفظ یک یا چند اصول و محورهای نظام یعنی استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی طراحی و تعبیه شده اند را متزلزل نموده و از تاثیرگذاری یا فعالیت لازم انداخته و یا می اندازند ، بحث بسیار مفصل و لازمی است که پرداختن به آن در این مجال نمی گنجد ، اما جناب عالی به خوبی می دانید یکی از این نهادهای کلیدی دیوان محاسبات کشور است که زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است . مجلسی که امروز مردمی ترین و انقلابی ترین نمایندگان را به عنوان محور امید مردم انقلابی ایران و حتی جهان در خود جای داده است و چشم امید همه آزاداندیشان و انقلابی های واقعی و اصلاح طلبان حقیقی است .

انتظار همه پس از سالها بی توجهی و کم توجهی و غفلت نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی که ریشه همه فسادهای اجتماعی است ، حمایت جدی از جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی است و روشن است که اشکالاتی و مشکلاتی در پیش روی مجلس محترم خواهد بود که با درایت و شجاعت باید از سر راه برداشته شود ، اما اصل مبارزه نباید دچار کندی و تردید قرار گیرد . حمایت از این جریان مصلحانه که فعلا بخشی از آن توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد ، وظیفه هر انسان دلسوز و متعهدی به سرنوشت کشور عزیز ایران اسلامی است و تا روزی که هر فردی در راس این نهاد محترم قراردارد دفاع از او نیز وظیفه هر شهروند علاقه مند به حکومتی پاک و به دور از آلودگی هاست .

برادر دانشمند و فرهیخته جناب دکتر حداد عادل ، آنچه عرض شد ارائه مشق دست و پا شکسته ای بود نزد استادی و برادری بزرگوار و بزرگ ، اما از سر تکلیف که چشم ها و گوش های فراوانی در داخل و خارج از کشور در انتظار نوع برخورد مقامات و مسئولین بلند پایه نظام با امر مبارزه با مفاسد اقتصادی است .