به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، بیمه مرکزی سیاست هایی اعلام کرد که بر مبنای آن، موسسه بیمه درصورتی مجاز به صدور بیمه‌نامه ارزی است که حق بیمه آن توسط بیمه‌گذار به ارز، تعهد یا پرداخت شود. این دستورالعمل از سوی هیئت عامل بیمه مرکزی در ۸ ماده تصویب و برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.

در این دستورالعمل پس از تعاریف «واحد پول گزارشگری»، «ارز»، «بیمه‌نامه‌های ارزی» و «ارزهای جهان روا»، آمده است: موسسه بیمه درصورتی مجاز به صدور بیمه‌نامه ارزی است که حق بیمه آن توسط بیمه‌گذار به ارز تعهد یا پرداخت شود.

براساس این گزارش، ذکر منشاء و نوع ارز در بیمه نامه صادره الزامی بوده و درصورت صدور بیمه‌نامه ارزی، چنانچه بیمه‌گذار در زمان پرداخت حق بیمه یا سررسید اقساط، قادر به تأمین ارز نباشد، مؤسسه بیمه موظف است با صدور الحاقیه سرمایه (تعهدات) بیمه‌نامه را به ریال تبدیل کند. بیمه‌گر موظف است این شرط را در بیمه‌نامه درج کند. در بیمه‌نامه‌های ارزی که با ارزهای غیر جهان روا صادر می‌شود، بیمه‌گر موظف شده است هزینه‌های تبدیل به ارزهای جهان روا را در نرخ بیمه‌نامه ملحوظ کند.

براساس یکی از مواد این دستورالعمل، در مورد بیمه‌نامه‌هایی که سرمایه آن ارزی است، آمده است: در صورتی که بیمه‌گذار قادر به پرداخت حق بیمه به صورت ارز نباشد، موسسه بیمه موظف است نرخ تسعیر مورد توافق را در بیمه‌نامه درج کند. این نرخ تسعیر مبنای محاسبه و پرداخت حق‌بیمه و خسارت مربوطه خواهد بود. چنانچه نرخ تسعیر ارز مورد توافق مندرج در بیمه نامه، به نحوی تعیین شود که سرمایه بیمه شده کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه باشد، خسارت با اعمال قاعده نسبی پرداخت می‌شود. موسسه بیمه موظف است این شرط را در بیمه‌نامه درج کند. همچنین نرخ تسعیر مورد توافق با درخواست کتبی بیمه‌گذار و توافق بیمه‌گر با صدور الحاقیه در طول اعتبار بیمه‌نامه قابل تغییر است.

در این دستورالعمل، بیمه مرکزی موسسه بیمه را موظف کرده که برای اطلاع از وضعیت سرمایه بیمه شده، جزئیات و مبلغ سرمایه هر بخش از مورد بیمه (اعم از ریالی و یا ارزی) را به تفکیک احصاء و در پیوست بیمه نامه درج کند.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است: در بیمه‌نامه ارزی که حق‌بیمه به ارز دریافت شده است، حق‌بیمه واگذاری اتکایی از محل ارز دریافتی از بیمه‌گذار تامین می‌شود و به واگذاری‌های انجام شده از این محل، ارز بازار ثانویه (نیمایی) تعلق نمی‌گیرد. در این گونه موارد بیمه مرکزی صرفاً تأییدیه انتقال ارز موضوع ماده ۷۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری را صادر می‌کند.

بر اساس این گزارش، در خصوص خسارت بیمه‌نامه‌های مسافران عازم به خارج از کشور که حق بیمه آن‌ها به ریال دریافت شده، موسسه بیمه موظف است بردروی خسارت اتکایی اجباری مربوط را بر اساس نرخ ارز تخصیص داده شده توسط بیمه مرکزی به ریال اعلام کند. میزان خسارات ارزی مذکور باید در یادداشت همراه بردرو در سنهاب ثبت شود.

در این دستورالعمل و به استناد ماده ۸ دستورالعمل تسعیر ارز دارائی‌ها و بدهی‌های موسسات بیمه (موضوع بخشنامه شماره ۳۳۴۹۶/۱۰۰/۹۳۱مورخ۱۳۹۳/۰۶/۳۰)، نرخ مبنای تسعیر دارائی‌ها و بدهی ارزی در تاریخ ترازنامه، نرخ سامانه نیما است. شایان ذکر است این موضوع شامل بیمه نامه‌هایی که سرمایه آن‌ها ارزی است نمی‌شود.

بیمه مرکزی، مدیرعامل و هیئت مدیره را به عنوان مسئول حسن اجرای این دستورالعمل تعیین و تأکید کرده است در صورت تخطی از این دستورالعمل مشمول ضوابط نظارتی پیش‌بینی شده در آیین‌نامه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه (آیین نامه شماره ۹۰) خواهند بود.